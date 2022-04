Ubisoft ferme les serveurs de plus de 90 jeux classiques ; Liste complète

Ubisoft a annoncé la cessation d’activité sur les serveurs de près d’une centaine de ses jeux. Ce sont des titres classiques, sortis il y a plusieurs années, voire des décennies, à la fois pour PC et pour différentes consoles telles que PS3, Xbox 360, Wii, Wii U, PSP et d’autres plus modernes. Bien sûr, la fermeture des serveurs n’affecte que les contenus nécessitant une connexion Internet tels que les récompenses en ligne, les classements, les défis et le jeu en ligne ; vous pouvez continuer à profiter de tous les jeux hors ligne. Ci-dessous, nous vous proposons la liste complète, ainsi que les plates-formes concernées.

Tous les jeux et plateformes qui ferment leurs serveurs

L’armée américaine – Xbox 360

Année 1404 – CP

Anno en ligne – PC

Assassin’s Creed 2 – PC, MAC, iOS, OnLive

Assassin’s Creed: Brotherhood – OnLive

Assassin’s Creed : Souvenir – MAC, iOS

Assassin’s Creed : Révélations – OnLive

Avatar – PC, PS3, Xbox 360

Beyond Good and Evil – PS3, Xbox 360

Blazing Angels 2 – PC, Xbox 360

Call of Juarez 2 : Lié dans le sang – PC, PS3, Xbox 360

L’Appel de Juarez 3 : Le Cartel – PC, PS3, Xbox 360

Pilote : San Francisco – OnLive

Connexions ESPN Sport – Wii U

Far Cry-PC

Far Cry 2 – PC

Far Cry Blood Dragon – PC, PS3, Xbox 360

Flashback Origins – PC

Ghost Recon-PC

Ghost Recon Advanced Warfighter 2 – PC, PS3, Xbox 360

HAWX-PC

HAWX 2 – PC, PS3, Xbox 360, OnLive

Brume – PS3

Héros de Might and Magic 5 – PC

Je suis vivant – PC, PS3, Xbox 360

Just Dance 3 – Xbox 360

Les plus grands succès de Just Dance 3 – Xbox 360

Just Dance 3 Kids – Xbox 360, Wii, Wii U

Just Dance 4 – PC, Xbox 360, Wii U

Just Dance 2014 – PC, PS3, Xbox 360, Wii, Wii U

Just Dance 2015 – PC, PS3, Xbox 360, Wii, Wii U

Just Dance 2016 – PS3, Xbox 360, Wii

Just Dance 2017 – PS3, Xbox 360, Wii

Just Dance 2018 – PS3, Xbox 360, Wii

Just Dance Disney Fête Xbox 360, Wii

Just Dance Disney Fête 2 Wii

Marvel Avengers : Bataille pour la Terre – Xbox 360, Wii

Might & Magic : Le Choc des Héros – PC

Might & Magic Duel of Champions – PC, PS3, Xbox 360

Might & Magic Showdown – PC

Atelier de peinture Might & Magic Showdown – PC

Might & Magic X : Héritage – PC

MotionSports – Xbox 360 – PS3, Xbox 360

Adrénaline MotionSport – PS3, Xbox 360

Mon club de coach fitness – PS3

Power Up Heroes – Xbox 360

Prince of Persia : Les Sables Oubliés – PC, PS3, Xbox 360, OnLive

Pure Football – PS3, Xbox 360

Lapins Crétins Alive and Kicking – Xbox 360

Les Lapins Crétins Rentrent À La Maison – Wii

Terre des Lapins Crétins – Wii U

Les Lapins Crétins voyagent dans le temps – Wii

Rainbow Six – Bouclier Corbeau – PC

Verrouillage de Rainbow Six – PC, GameCube, PS2, Xbox

Rainbow Six Vegas – PC, PS3, Xbox 360, PSP

Rainbow Six Vegas 2 – PC, PS3, Xbox One, Xbox 360

Rayman 3 – PS3, Xbox 360

Rayman 3 HD – PS3, Xbox 360

Rayman Legends – PC

Origines de Rayman – PC, PS3, Xbox 360

RUSE – MAC, PS3, Xbox 360

RUSE Bêta – PC

Scrabble 2007 – PC

Scrabble 2009 – PC

Colons 3 – PC

Colons 4 – PC

Settlers 6 : La naissance d’un empire – PC

Settlers 7 : Chemins vers un royaume – PC, MAC

Colons : L’Héritage des Rois – PC

Shape Fitness évolué – Xbox 360

Mise en forme – Xbox One

Shaun White fait de la planche à roulettes – PC, PS3, Xbox 360, OnLive

Snowboard Shaun White – PC, PS3, Xbox 360, OnLive

Chasseur silencieux 3 – PC

Silent Hunter 4 : Missions de sous-marins – PC

Silent Hunter 4 : Les loups du Pacifique – PC

Silent Hunter 5 – En direct

Schtroumpfs 2 – PS3, Xbox 360

Spartacus Légendes – PS3, Xbox 360

Splinter Cell : Liste noire – Wii U

Splinter Cell : Théorie du Chaos – PC

Splinter Cell : Conviction – PC, MAC, OnLive

Splinter Cell : Agent Double – PC, Xbox 360, PS3

Les Aventures de Tintin – PC, Xbox 360, PS3

Fin de guerre de Tom Clancy – PC, Xbox 360, PS3

Coffre de guerre Toy Soldiers – PC, PS4, Xbox One

Watch Dogs Companion – Android et iOS

Monde en conflit – PC

Votre forme physique évoluée – Xbox 360

Votre Forme Fitness Evolved 2012 – Xbox 360

Your Shape Fitness Evolved 2013 – Wii U

Les fermetures de serveurs sont devenues une décision courante pour les entreprises dès lors qu’elles considèrent que la vie commerciale d’un titre est terminée. Certains restent ouverts pendant des années, mais d’autres n’ont pas la même chance. Nous avons récemment vu la fermeture du populaire MMORPG TERA, ainsi que Everybody’s Golf, entre autres.

source | Ubisoft ; via VGC