PlayStation lance une équipe pour la préservation de ses jeux vidéo

La préservation des jeux vidéo est une question épineuse que les entreprises n’ont pas toujours prise au sérieux. Dans le musée des horreurs, il y a des codes sources de classiques perdus pour la postérité. Maintenant, un employé de PlayStation a révélé que la société japonaise a formé une nouvelle équipe qui assurera la conservation des œuvres. Garrett Fredley vient de rejoindre l’entreprise en tant qu’ingénieur de ce département.

Le travailleur a célébré sa nouvelle aventure professionnelle avec un message sur Twitter et Linkedin, qui a fourni quelques détails sur le travail qu’il effectuera. « Aujourd’hui, c’est mon « day one » en tant qu’ingénieur principal en construction et je rejoins l’équipe de préservation », a-t-il écrit. « La préservation des jeux vidéo a toujours été la principale passion de ma carrière. » Fredley a passé en revue ses débuts et a assuré qu’il revient à ce type de travail non plus en tant que novice, mais en tant que professionnel expérimenté dans le domaine.

Aujourd’hui est mon « day one » en tant qu’ingénieur principal de construction chez @Playstationtravaillant comme l’une de leurs premières recrues pour l’équipe de préservation nouvellement créée ! La préservation du jeu a été ma première passion professionnelle, donc je suis ravi de pouvoir revenir à ces racines 😊 – Garrett Fredley (@SomeCronzaGuy) 25 avril 2022

Auparavant, responsable de la préservation de la FIFA

« Merci à Mike Bishop [jefe del departamento de QA] et l’équipe pour m’avoir embarqué dans cette aventure. Allons-y et veillons à ce que l’histoire de l’industrie ne soit pas oubliée. » Selon le profil Linkedin de Fredley, il a travaillé de 2016 à 2019 chez Electronic Arts, où il était chargé de diriger les travaux de conservation de la saga FIFA, qui ont abouti « à l’archive complète de plusieurs titres ».

L’héritage de PlayStation est de près de trois décennies de jeux vidéo. Bien que tous les titres ne soient pas disponibles sur les systèmes actuels, Sony Interactive Entertainment intégrera son service PS Now dans l’un de ses abonnements PS Plus à partir de juin. Les membres du service auront la possibilité de profiter des classiques PlayStation, PlayStation 2 et PlayStation 3, ainsi que d’un catalogue de titres PlayStation 4.

