Spider-Man: Across the Spider-Verse Part Two a déjà un titre définitif

Spider-Man : Across the Spider-Verse, la suite de Spider-Man : A New Universe, n’est pas encore sorti, mais Sony Pictures pense déjà au suivant. Lors de la présentation faite à CinemaCon, les producteurs et scénaristes Christopher Miller et Phil Lord et Betancourt ont révélé le titre du troisième film. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sortira en salles le 29 mars 2024.

Quand la deuxième partie est-elle diffusée ?

Avant que les histoires des différents Spideys ne se rejoignent dans la clôture de la trilogie, la première de la deuxième partie est en attente. L’idée initiale de Sony Pictures et Marvel était de le sortir le 7 octobre de cette année, mais finalement ils ont été contraints de changer leurs plans et de modifier le calendrier. Ainsi, ce film sortira le 2 juin 2023.

Les titres des deux derniers films ont changé, car ils étaient à l’origine répertoriés comme Spider-Man: Across the Spider-Verse Part One et Part Two. Désormais, ces balises ont été supprimées et le troisième film sera renommé Beyond the Spider-Verse, comme mentionné précédemment.

Sony Pictures n’a pas évoqué la raison de ces changements, bien que la production soit complexe car elle propose différents styles d’animation pour chacun des univers que Miles Morales visite lors de son périple de super-héros.

Quant au casting, Shameik Moorer se répète dans le rôle de Miles Morales, tandis que Hailee Steinfeld, Oscar Isaac et Jake Johnson feront également partie du casting. David Callaham, Phil Lord et Christopher Miller sont les auteurs du livret, tandis que la direction est assurée par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson.

Sony Pictures vient d’annoncer deux nouveaux films : d’une part, une autre suite de Venom, qui appartient à l’univers de Spider-Man ; de l’autre, un cinquième épisode de Ghostbusters. Vous pouvez lire toutes les informations dans cette news.

