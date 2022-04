Venom 3 et un nouveau film Ghostbusters sont en préparation, confirme Sony Pictures

Sony Pictures a confirmé Venom 3 et un nouvel opus de la saga Ghostbusters. C’est ainsi que le média Screen Rant le reprend après s’être fait l’écho des plans futurs de la division cinéma de Sony depuis la CinemaCon qui se tient ces jours-ci dans la ville américaine de Las Vegas, un événement dans lequel la première image officielle de John Wick 4. Ainsi , Sony continue d’étendre ses franchises cinématographiques les plus réussies avec de nouvelles suites prévues pour les années à venir.

Venom 3 avec Tom Hardy : le Spiderverse continue

Et c’est qu’après plusieurs années à construire son propre Spiderverse axé sur les méchants emblématiques de Spider-Man, Sony a confirmé ses plans avec Venom 3, toujours avec Tom Hardy dans le rôle d’Eddie Brock / Venom, après le succès au box-office de Venom en 2018 et une collection non négligeable de sa suite, Venom : Il y aura Massacre, dans un contexte de pandémie mondiale.

Maintenant, pour le moment, il n’y a aucune information d’aucune sorte sur son intrigue ou sa date de sortie, bien que les possibilités qui s’ouvrent actuellement à travers le multivers soient énormes, comme nous l’avons vu dans Spider-Man : No Way Home et le camée d’Eddie Brock/Venom dans la scène post-générique. Au total, Venom 3 rejoint les prochains projets de Sony avec Marvel comme Kraven the Hunter avec Aaron Taylor-Johnson ou Madame Web avec Dakota Johnson.

D’autre part, Sony Pictures a également profité du cadre ComicCon pour annoncer un nouvel opus de la saga Ghostbusters après le retour réussi de l’aspect le plus classique de la franchise avec Ghostbusters : Beyond (Ghostbusters : Afterlife) l’an dernier. Encore une fois, il n’y a plus de détails ni de fenêtre de sortie pour un film qui est déjà en route mais que nous verrons encore bientôt.

