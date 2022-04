FIFA 22 divulgué comme l’un des jeux PS Plus de mai 2022

Une fois de plus, les jeux PS Plus gratuits ont été divulgués à l’avance. Billbill-Kun, l’utilisateur de Dealabs qui prévisualise régulièrement avec succès les titres PS4 et PS5 proposés chaque mois sur le service, est de retour. Si l’information est confirmée, les jeux PlayStation Plus gratuits du mois de mai seront les suivants : FIFA 22 (PS4 et PS5), Curse of the Dead Gods (PS4) et Tribes of Midgard (PS4 et PS5).

Les jeux PS Plus May fuient.

Jeux PS Plus mai 2022 : FIFA 22 et plus

Le titre qui attire le plus l’attention est sans aucun doute FIFA 22, le dernier opus du simulateur de football EA Sports. Le jeu sera proposé à la fois dans sa génération précédente et dans ses versions PS5, un détail intéressant car la mise à niveau d’une version à l’autre n’est pas gratuite dans l’édition commerciale (sauf si vous achetez l’édition qui inclut les deux). La saison n’est pas encore terminée, et même si elle se dirige déjà vers la dernière ligne droite, c’est peut-être le bon moment pour entrer sur le terrain.

Curse of the Dead est un roguelike très sombre dans lequel nous devons collecter des reliques mystiques et un arsenal d’armes pour lutter contre les hordes d’ennemis qui s’approcheront de nous dans les tunnels de la grotte. Tribes of Midgard, quant à lui, est un titre multijoueur pouvant accueillir jusqu’à 10 joueurs qui nous permet de nous battre dans des batailles passionnantes.

Les jeux PS Plus d’avril sont toujours disponibles : derniers jours

Les abonnés PS Plus sur PS5 et PS4 peuvent toujours télécharger gratuitement les titres d’avril : Hood Outlaws & Legends (PS4 et PS5), Slay the Spire (PS4) et Spongebob Squarepants : Battle For Bikini Bottom Rehydrated (PS4). Ils seront disponibles jusqu’au 3 mai, date à laquelle la rotation des jeux aura lieu.

PS Plus sera intégré en juin prochain avec PS Now. Ce sont les nouveaux abonnements.

source | dealabs