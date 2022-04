Dying Light 2 confirme la date du patch qui ajoutera le mode New Game +

Depuis la sortie de Dying Light 2 : Stay Human, la communauté a demandé le mode New Game+, une option qui, selon Techland, ne serait pas le jour 1. Cependant, le studio polonais a recueilli les commentaires et l’a abandonné le jour 1 futur. pourrait venir. Ils l’ont récemment annoncé officiellement et maintenant la date exacte à laquelle il sera disponible a été révélée, le 27 avril.

Techland implémentera le mode New Game+ via le patch 1.3.0, qui ne se concentrera pas uniquement sur cette fonctionnalité spécifique. Bien qu’ils n’aient pas encore partagé les notes de mise à jour, les développeurs ont partagé une vidéo dans laquelle ils détaillent quelques détails sur cette fonctionnalité. Vous pouvez le voir juste en dessous de ces lignes.

Bref, les joueurs de Dying Light 2 : Stay Human auront la possibilité de reporter leur progression pour profiter de nouveaux défis, dont la possibilité de trouver 30 nouveaux inhibiteurs pour améliorer la santé et l’endurance. Les ennemis, quant à eux, augmenteront leur niveau jusqu’à atteindre celui d’Aiden, son protagoniste.

La première extension, à l’horizon

Le jeu sera étendu avec diverses extensions payantes et du contenu gratuit. L’idée de Techland est que le projet continue à se développer au cours des 5 prochaines années. D’autre part, le développeur a déclaré que l’histoire de la première extension se déroulerait parallèlement aux événements du jeu principal, elle ne se poursuivra donc pas après la fin.

Dying Light 2: Stay Human est sorti plus tôt cette année sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. La version Nintendo Switch (Cloud Edition) est toujours prévue pour 2022, malgré le fait qu’à l’heure actuelle ils n’ont pas détaillé de date plus précise après le retard d’au moins 6 mois par rapport aux autres versions. Le jeu s’est déjà vendu à 5 millions d’exemplaires, selon Techland lui-même.

Lisez l’analyse de Netcost.

source | Techland