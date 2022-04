Star Wars : Obi Wan Kenobi | Hayden Christensen fait allusion à plus de Vador dans le futur

Ewan McGregor et Hayden Christensen reprendront leurs rôles des préquelles en tant que maître et apprenti dans Star Wars : Obi-Wan Kenobi. La nouvelle série Disney+ affrontera à nouveau les Jedi et Dark Vador. L’acteur qui a joué Anakin Skywalker dans L’Attaque des Clones et La Revanche des Sith a été interviewé par le magazine Total Film. Y aura-t-il plus de Dark Vador après cette série ?

« Je pense que la durée du voyage reste à voir », a-t-il déclaré. Par conséquent, cela ne ferme pas les portes à ce que sa version de Dark Vador soit présente dans d’autres projets. « Quel privilège de pouvoir revenir et faire cela, faire partie de ce projet », a-t-il ajouté.

Hayden Christensen est revenue dans la saga galactique pour une apparition dans Star Wars Episode IX : The Rise of Skywalker, un film dans lequel sa voix peut être entendue à la fin. Au lieu de cela, dans la série animée The Clone Wars, ce rôle a été joué par l’acteur Matt Lantern, qui a également fait une apparition dans la première saison de The Mandalorian.

Obi-Wan et Vader dans une illustration conceptuelle de la série.

Hayden Christensen dans Star Wars : Ahsoka ?

Lucasfilm n’a pas officiellement confirmé cela, mais The Hollywood Reporter a publié une exclusivité selon laquelle Hayden Christensen reprendrait le rôle du personnage dans Star Wars: Ahsoka. Cela a du sens sur l’intrigue, car Anakin Skywalker n’était pas seulement le professeur d’Ahsoka, mais aussi un ami très proche. Il y aura de nouvelles informations sur ce projet et le reste du spin-off de The Mandalorian lors d’un panel lors de la Star Wars Celebration, qui aura lieu fin mai à Anaheim, en Californie.

Star Wars : Obi-Wan Kenobi fera ses débuts sur Disney+ le 27 mai avec ses deux premiers épisodes. Dans ce lien, vous pouvez voir de nouvelles images de Maître Kenobi et du Grand Inquisiteur, un autre des personnages qui prend enfin vie en action réelle.

Selon Lucasfilm, Vader a toujours « fait partie de l’histoire » de la série.

source | Film total (via ComicBook)