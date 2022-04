Doctor Strange dans le multivers de la folie : nouveau trailer plein d’action et de scènes inédites

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ouvre dans les salles dans 10 jours et depuis Marvel Studios, ils ont voulu célébrer une date aussi importante en partageant une nouvelle bande-annonce frénétique de seulement 30 secondes, bien que pleine de scènes et d’action inédites, révélant des événements très surprenants. surprises attendues par les fans. A tel point qu’à un moment de ce nouvel aperçu, Mordo prévient Strange que les Illuminati l’attendent… Ne manquez pas ce nouvel aperçu en tête de cette histoire !

Nouvelle bande-annonce pour Doctor Strange 2

Et c’est que cette nouvelle bande-annonce brève mais intense pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness nous laisse avec de nombreuses scènes jamais vues auparavant, de Strange lui-même lançant América Chavez à travers l’un de ses portails en forme d’étoile caractéristiques à Scarlet Witch traitant de ce qui ressemble une sorte de sort qui brise la réalité, ainsi que de nouvelles séquences dans lesquelles Strange est poussé devant les Illuminati par de mystérieuses sentinelles robotiques qui ressemblent à des variantes d’Ultron.

« Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Marvel Studios, le MCU déverrouille le multivers et repousse ses limites plus loin que jamais. Voyagez dans l’inconnu avec le docteur Strange, qui, avec l’aide d’alliés mystiques anciens et nouveaux, traverse les réalités alternatives époustouflantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. »

Le film est réalisé par Sam Raimi et produit par Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll et Jamie Christopher sont producteurs exécutifs. Le scénario est écrit par Michael Waldron. Le casting comprend des noms comme Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor et Xochitl Gomez.

Doctor Strange dans le multivers de la folie ouvre en salles le 6 mai 2022.

source | Studios Marvel