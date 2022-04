Le film Super Mario est reporté à 2023 et confirme une nouvelle date de sortie

Super Mario reviendra sur grand écran dans un film d’animation (CGI) qui ne sortira finalement pas dans les derniers mois de 2022, comme Nintendo l’avait précédemment annoncé. A travers un bref message sur les réseaux sociaux, Shigeru Miyamoto lui-même a dévoilé la décision de reporter la production jusqu’en 2023.

« Miyamoto par ici », a commencé. « Après consultation avec Chris-san, mon partenaire chez Illumination pour le film Super Mario Bros., nous avons pris la décision de déplacer la sortie mondiale au printemps 2023 : 28 avril au Japon et 7 avril en Amérique du Nord. Toutes mes excuses, mais je vous promets que l’attente en vaudra la peine. »

Pour le moment, ni Nintendo Europe ni aucune des divisions de la société japonaise du Vieux Continent n’en ont parlé. Cela signifie qu’ils n’ont pas encore révélé la date de la première, bien que compte tenu du contenu du tweet, Miyamoto ait évoqué un « lancement mondial », ce qui suggère que la première aura également lieu au printemps 2023.

Travail très collaboratif.

Chris Meledandri, PDG d’Illumination, a partagé une déclaration similaire: « Miyamoto-san et moi avons collaboré sur tous les aspects du film Super Mario Bros., et avec Universal, nous avons décidé de changer la date de sortie mondiale au printemps 2022 » . Le réalisateur a également souligné qu’ils étaient « excités » de pouvoir partager « ce film incroyable ».

Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie) incarnera Super Mario dans le film. Il sera rejoint par un casting d’acteurs et d’actrices dont Anya Taylor-Joy (Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Key (Toad), Rogen (Donkey Kong), Kevin Michael Richardson, Fred Armisen ( Cranky Kong) et Sebastian Maniscalo (Spike). Charles Martinet, la voix de Mario et d’autres personnages du Royaume Champignon dans les jeux vidéo, sera également présent avec divers caméos.

Le film d’action en direct Super Mario Bros. a récemment été relancé avec une coupe qui comprend des scènes supprimées.

