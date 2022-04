La PS5 confirme quand elle recevra la mise à jour qui ajoutera le VRR : premiers jeux annoncés

Sony Interactive Entertainment a révélé il y a quelques semaines que le taux de rafraîchissement variable était l’une des fonctionnalités sur lesquelles ils travaillaient pour PS5. À l’époque, ils avaient expliqué qu’ils annonceraient la date plus tard, ce qui vient de se passer sur le blog officiel de PlayStation. Comme indiqué par la société, les jeux ajouteront progressivement cette fonctionnalité à partir de cette semaine.

« Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR) commencera à être déployée sur les joueurs PS5 du monde entier cette semaine », a écrit Hideaki Nishino, vice-président senior de PlayStation. Les téléviseurs avec sortie HDMI 2.1 permettent l’introduction du VRR, qui synchronise dynamiquement le taux de rafraîchissement de l’écran avec la sortie graphique de la console PS5.

En d’autres termes, les performances visuelles des jeux PS5 sont optimisées pour éviter les problèmes de fréquence d’images ou de déchirure. « L’expérience de jeu pour de nombreux titres PS5 est plus fluide car les environnements s’affichent de manière fluide, les graphismes sont plus nets et le décalage d’entrée est réduit. » PlayStation a distribué une première liste de jeux vidéo qui fonctionneront avec VRR.

Jeux prenant en charge le VRR

Salle de jeux d’Astro

Call of Duty : Avant-garde

Call of Duty : Guerre froide Black Ops

destin 2

Devil May Cry 5 édition spéciale

SALETÉ 5

la chute

Marvel’s Spider-Man remasterisé

Spider-Man de Marvel : Miles Morales

Ratchet & Clank : une dimension à part

Resident Evil Village

Les merveilles de Tiny Tina

Rainbow Six Siege de Tom Clancy

Tribus de Midgard

Nishino a précisé que les jeux PS5 précédemment publiés peuvent être optimisés pour VRR via un patch, tandis que les futurs titres peuvent également inclure cette fonctionnalité dès le lancement. Une fois la mise à jour appliquée, l’option est activée automatiquement par la console lorsqu’elle détecte qu’elle est compatible, bien que la fonctionnalité puisse être désactivée par le joueur.

« En option supplémentaire, vous pouvez également appliquer le VRR aux jeux PS5 qui ne sont pas pris en charge. Cette fonctionnalité peut améliorer la qualité vidéo de certains jeux. » Dans tous les cas, en cas de problème, il est toujours possible de le désactiver.

source | Playstation