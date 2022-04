Activision appelle au calme : le développement de Diablo 4 et Overwatch 2 "progresse bien"

Activision met à jour le statut de deux de ses projets en cours. Blizzard a sur son gril des poids lourds comme Overwatch 2 et Diablo 4. Comme l’a révélé l’éditeur lors des résultats fiscaux du premier trimestre 2022, les deux développements « progressent bien ».

Dans le cas de Diablo 4, le jeu est en plein « test interne », tandis qu’Overwatch 2 débutera son premier test auprès du grand public lors de la bêta PVP, qui aura lieu à partir du 26 avril.

Il faut remonter à novembre 2021 pour connaître les changements de plans sur sa feuille de route. Daniel Alegre, responsable des opérations chez Activision Blizzard, a fait le point avec deux nouvelles importantes : Diablo 4 et Overwatch 2 ne seront pas prêts à sortir en 2022. Bien qu’ils n’aient pas non plus garanti leur sortie en 2023, les derniers mouvements avec le tireur de héros anticipent qui est un peu plus proche que l’enfer de Diablo.

Surveiller 2

Blizzard, au-delà de Diablo 4 et Overwatch 2

« Blizzard est un excellent studio et nous avons des équipes talentueuses et en pleine croissance qui prennent également en charge les jeux en tant que service », a déclaré Mike Ybarra, président de Blizzard, dans un court tweet écrit en janvier dernier. « Au cours des prochaines semaines, vous en apprendrez plus sur Warcraft et Overwatch. Le diable viendra plus tard. Soyez attentifs! ».

Donc c’était ça. Dans le cas de Warcraft, nous connaissions Dragonflight, la prochaine extension de World of Warcraft, un géant qui refuse de perdre son cours sur le marché. D’autre part, Wraith of the Lich King arrive dans la version classique du MMO. Les deux n’ont toujours pas de date de sortie précise.

Celui que nous savons quand il arrivera est Diablo Immortal : le 2 juin prochain sur les appareils mobiles iOS et Android. Le même jour, la bêta publique de la version PC arrivera. Vous pouvez voir sa bande-annonce officielle sur ce lien.

Source : Activision