Moxxi de Borderlands présente sa bouteille limitée Ballantine’s sous consommation responsable

Mad Moxxi, l’entrepreneur hôtelier bien connu de Pandora, a dévoilé sa propre bouteille en édition limitée entièrement personnalisée de Ballantine’s dans le cadre d’un accord entre la célèbre marque de whisky écossais et Gearbox, promouvant la consommation responsable de son bar à travers une bande-annonce pleine d’esprit que vous peut voir sur ces lignes, en plus d’offrir un contenu exclusif pour Borderlands 3.

Moxxi et Ballantine’s s’associent sur Pandora

« Mad Moxxi a été nommé directeur de l’Office for Galactic Expansion (DOEG) pour aider à lancer la deuxième plus grande marque de whisky écossais au monde dans la stratosphère des jeux. Lors de son premier contrat en quatre phases, Moxxi sera chargé d’étendre le nom de Ballantine’s aux confins de Pandora, de l’univers et au-delà », nous précisent les responsables.

Le rôle de Moxxi en tant que DOEG sera de rassembler les Vault Hunters et les nouveaux Scavenger Hunters dans la galaxie, en proposant des quêtes et en déposant son propre butin en édition limitée. Il établira également de nouvelles règles de base au bar de Moxxi et promouvra la consommation responsable en envoyant des messages personnalisés en direct de Pandora.

Ainsi, dans le cadre de la campagne promotionnelle, Moxxi a présenté sa propre bouteille de Scotch whisky personnalisée, Ballantine’s x Moxxi’s Bar Edition. Cette édition limitée sera d’abord disponible sur Pandora et plus tard chez certains détaillants de la planète Terre comme Amazon. Ceux qui auront la chance de mettre la main sur une bouteille auront accès au contenu exclusif de Borderlands 3.

« Un bon accord commercial mêle affaires et plaisir à parts égales. Et la nôtre a bien démarré. George Ballantine est venu dans mon magasin et m’a fait une offre que je ne pouvais pas refuser : il m’a offert ma propre édition spéciale. Je l’appelle l’édition Bar de Moxxi. Mets tes mains sur l’un d’eux chérie, et tout ira bien. Comme pour les meilleures choses de la vie, tout se passera bien », a assuré Moxxi.

Ce n’est que la première annonce d’une relation commerciale entre Gearbox et Ballantine’s qui s’étendra tout au long de 2022 avec des annonces à venir.

