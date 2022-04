John Wick 4 est vu dans sa première image officielle avec Keanu Reeves

John Wick 4, le prochain volet de la populaire saga de films d’action mettant en vedette l’ininflammable Keanu Reeves, peut être vu à travers sa première image promotionnelle. Cela a été vu dans le cadre du CinemCon qui se tient ces jours-ci dans la ville américaine de Las Vegas. Et grâce à cette première image promotionnelle du film, nous pouvons voir pour la première fois son acteur principal brandissant l’un de ses pistolets caractéristiques.

Sortie en salle le 24 mars 2023

Pour l’instant, on ne sait pas grand-chose d’autre sur un film qui sortira en salles dans moins d’un an et on ne sait toujours pas s’il aura un sous-titre comme le précédent épisode, connu sous le nom de Parabellum. Pour le moment, cette première image ne fournit pas d’informations à ce sujet au-delà du titre John Wick : Chapitre 4 et d’une préférence de couleur spéciale pour le vert et le rouge, au lieu des tons violets de la troisième partie.

Le scénariste Michael Finch (Predators, Hitman : Agent 47) s’est chargé d’écrire son intrigue en remplacement de son créateur original, Derek Kolstad, qui ne revient pas pour ce quatrième volet. « En fait, je ne suis pas impliqué dans [John Wick] 4 et 5. À un certain moment, on vous dira que votre création est diplômée et vous lui souhaitez bonne chance. Je suis toujours proche de Chad Stahelski, je suis toujours proche de Dave Leitch, et je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis ravi de le voir », a déclaré Derek Kolstad il n’y a pas longtemps.

Même ainsi, Kolstad montre un certain ressentiment pour son départ de la franchise : « Non, ce n’était pas ma décision. Quand vous pensez au contrat pour ces productions, sur le troisième, j’ai partagé le crédit avec un certain nombre de personnes, elles n’avaient pas à revenir vers moi, donc elles ne l’ont pas fait. Et oui, c’est personnel, donc je ne parlerai jamais de John Wick 4. Je veux que ça survive et prospère. »

John Wick: Chapitre 4 devrait sortir en salles le 24 mars 2023 après son dernier retard.

source | Sang froid