eFootball 2022 : les meilleurs styles de jeu et quel entraîneur signer

eFootball 2022 continue de célébrer l’arrivée de la première saison. Dream Team est devenu le mode principal de la version actuelle du jeu de Konami. Mais comme cela s’est produit avec My Club en son temps, vous trouverez quelques changements que vous devez garder à l’esprit afin de tirer le meilleur parti de votre équipe. Cette fois, nous allons parler des styles de jeu.

eFootball 2022 : quels sont les styles de jeu et quel entraîneur dois-je signer

Dans eFootball 2022, vous pouvez sélectionner la manière dont votre équipe joue parmi cinq styles différents. Chacun fait varier sensiblement l’attitude du onze sur le terrain. Vous devez choisir le style qui correspond le mieux à votre façon de planifier les matchs. Vous pouvez basculer quand vous le souhaitez entre l’un d’entre eux :

Possession

compteurs rapides

Contre-attaque

par les bandes

longues balles

Il faut prendre en compte certains aspects avant de franchir le pas. Tout d’abord, votre formation. La disposition des joueurs influence le succès de votre style de jeu. Si on joue la possession par exemple, il serait recommandé d’attaquer avec un 4-1-4-1, alors que si on préfère constamment contre-attaquer, le 4-3-3 serait de mise.

Tous les entraîneurs peuvent jouer avec n’importe lequel des cinq styles de jeu. Le seul changement que nous trouverons sera votre note lors de l’utilisation de ce style, ce qui le rendra plus ou moins efficace. Bien sûr, un bon score en coach ne vaut rien si l’équipe ne suit pas : il ne faut pas perdre de vue le niveau du style de jeu de l’équipe.

Nous recommandons 10 bonnes baskets (et quelques moins chères) pour chaque style.

Nagelsmann – 80 compteurs rapides – 110 000 GP

E. Dragisic – 80 compteurs rapides – 92 000 GP

Luis Enrique – 80 possession – 93 000 GP

Xavi (FC Barcelone) – 75 possession – 33 000 GP

Southgate – 76 sur les ailes – 48 000 GP

Van Gaal – 75 compteurs rapides – 39 000 GP

Iachini – 75 fast break – 34 000 GP

Arteta – 71 sur les ailes – 32 000 GP

Andersson – 59 balles longues – 13 000 GP

Quel est le meilleur style de jeu dans eFootball 2022 ?

Fast Counter est de loin le meilleur style disponible actuellement. Permettez à vos joueurs de toujours rechercher la décoche dès qu’ils ont le ballon en possession. De plus, la pression après la défaite est collective, vous pouvez donc récupérer plus facilement dans ces premières secondes de la dispute. On joue en 4-2-3-1.

Pendant que vous l’utilisez, gardez à l’esprit que vous déprotégerez le centre du champ, qui ne cessera de monter. C’est pourquoi nous recommandons deux CDM qui sont en avance sur la défense, et à partir de là, trouvons deux ailiers rapides qui recherchent le dos du rival. Au début du jeu, nous vous recommandons d’être offensif (premier niveau de la barre rouge, une touche vers le haut de la traverse). C’est le meilleur moyen d’activer les attaquants. Dans ce lien, nous vous indiquons les joueurs de football les meilleurs et les moins chers que vous pouvez embaucher.