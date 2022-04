Elden Ring aux graphismes Game Boy : c’est le démake créé par un fan

Elden Ring continue d’être l’un des jeux les plus en vogue, et au-delà des éloges constants et de son succès commercial, c’est aussi dans ce scénario dans lequel les utilisateurs les plus enthousiastes passent de nombreuses heures à lui rendre hommage à travers des mods et toutes sortes de projets. Et celui-ci a retenu notre attention : un démake curieux avec des graphismes Game Boy, dans lequel on peut voir les premières mesures du jeu (depuis la chapelle de l’attente et jusqu’à la zone de tutoriel dans la grotte qui sert de prélude aux portes de le Nécrolimbo). On vous le montre en images.

Comme vous pouvez le constater, son apparence rappelle les titres de l’époque tels que The Legend of Zelda : Link’s Awakening, entre autres. Le plus intéressant de tous est que Shin, son créateur, assure que le projet sera pleinement fonctionnel ; on peut y jouer en entier sur une Game Boy. Bien sûr, il s’agit d’une recréation simplifiée du RPG de From Software, nous ne pouvons donc pas connaître le nombre de lieux, d’ennemis et de boss que nous verrons enfin. Shin n’a pas décidé de la taille du projet, mais il nous assure que nous pourrons explorer, combattre et parler à divers PNJ. Si vous souhaitez suivre sa progression, il diffuse souvent la progression sur sa chaîne Twitch.

source | Reddit ; via PC Gamer