Obi-Wan Kenobi partage de nouvelles images avec le Grand Inquisiteur en tant que protagoniste

Star Wars : Obi-Wan Kenobi est la nouvelle série que les fans de la saga attendent comme de l’eau en mai. Ce n’est pas pour moins, car il ramènera Ewan McGregor en tant que Maître Jedi 17 ans plus tard. La première de la série approche à grands pas (27 mai sur Disney +) et à mesure que le moment approche, nous apprenons plus de détails. A cette occasion, le magazine Total Film a partagé de nouvelles images exclusives, dans lesquelles on peut voir McGregor à la fois sur Tatooine et sur Daiyu, deux des planètes que l’on verra dans la série avec la présence du Grand Inquisiteur, incarné par Rupert Friend.

Tout ce que vous devez savoir sur Star Wars : Obi-Wan Kenobi

Selon le synopsis officiel, « L’histoire commence 10 ans après les événements dramatiques de Star Wars : La Revanche des Sith où Obi-Wan Kenobi a fait face à sa grande défaite, la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker, qui s’est tourné vers le côté obscur en tant que Seigneur Sith Dark Vador. » Le scénariste Joby Harold a commenté que « l’Empire est en plein essor » et que la galaxie est dans une période d’obscurité. Dans le lien suivant, vous pouvez apprendre plus de détails sur l’argument.

Au-delà des précités Ewan McGregor et Ruper Friend, le casting est complété par d’autres acteurs et actrices de haut niveau tels que Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang , Simone Kessell et Benny Safdie, entre autres.

Star Wars : Obi-Wan Kenobi sera diffusé sur Disney+ le 27 mai. Ce jour-là, nous pouvons profiter des deux premiers épisodes, tandis que le reste arrivera tous les mercredis. Le moment venu, chez Netcost, nous vous proposerons notre avis.

source | TotalFilm