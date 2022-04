Gran Turismo 7 reçoit du nouveau contenu gratuit avec le patch 1.13, désormais disponible

Gran Turismo 7 reçoit le contenu gratuit du patch 1.13, désormais disponible en téléchargement sur PS5 et PS4. L’attraction principale de la mise à jour est l’arrivée de la version 24 heures du circuit de Spa-Francorchamps, à laquelle vous aurez accès dans trois nouvelles coupes. De plus, le catalogue de voitures japonaises s’enrichit de trois nouveaux modèles.

Points forts de la mise à jour 1.13 de Gran Turismo 7

Subaru est la marque qui étend le plus sa présence dans Gran Turismo 7 avec deux autres voitures de course. La première est la Subaru BRZ GT300, l’une des références de la série Super GT et vainqueur de la dernière édition. À côté, vous trouverez son modèle de rue, la Subaru BRZ S, que vous pourrez modeler à votre guise. La Suzuki Cappuccino clôture le lot en clin d’œil aux nostalgiques des années 90. Vous retrouverez cette dernière chez le concessionnaire de voitures d’occasion à partir du 26 avril. Les deux Subaru, au contraire, font partie de Central Bran.

En plus de la version du légendaire circuit belge, le mode Scape propose également un nouvel assortiment de lieux. Plus précisément, la société souligne dans un communiqué de presse qu’il s’agit de maisons de style « gassho » et de cerisiers en fleurs la nuit, tous deux en clin d’œil au pays japonais. Vous les trouverez dans la section vedette.

Polyphony Digital a également apporté des ajustements spécifiques à l’intelligence artificielle. Par exemple, la ligne suivie par les voitures rivales lors des courses au Nürburgring a été ajustée. Ils apportent également des modifications spécifiques à l’algorithme de calcul géométrique de la suspension. Cela se traduit par une meilleure traction sur les voitures à traction arrière et « moins de réaction au transfert de poids ». Vous pouvez lire les notes complètes en cliquant sur ce lien. Les correctifs suivent les changements économiques apportés dans le patch 1.11.

