C’est l’impressionnante figurine de Terra (Final Fantasy VI) évaluée à plus de 10 000 euros

Le marchandisage de jeux vidéo est devenu un incontournable sur les étagères de millions de joueurs à travers le monde. De nos jours, il est pratiquement impossible de trouver un titre, une franchise ou un personnage qui n’ait pas de chiffres basés sur eux. Cependant, il y en a qui sont très spéciaux, comme celui de Terra sur son armure Magitek de Final Fantast VI, l’un des JRPG les plus populaires de tous les temps. Il coûte près d’un demi-million de yens, un chiffre proche de 10 900 euros aujourd’hui. Ci-dessous, nous le montrons en images, avec beaucoup de détails.

L’échelle est de 1:6 et comme vous pouvez le voir, c’est une recréation spectaculaire qui se distingue à la fois par sa fidélité et par la qualité des petits détails. Il sortira le 28 juillet 2023 et sa production est limitée à 600 exemplaires dans le monde (dont 150 sont réservés au Japon). Square Enix a annoncé qu’il cesserait la production dès que la limite de réservation serait atteinte.

Final Fantasy VI : une légende du genre

La franchise de longue date de Square Enix n’est pas seulement un produit phare du genre JRPG ; il en va de même pour l’histoire des jeux vidéo elle-même. Et parmi tous ses versements, le sixième est – avec la permission de Final Fantasy VII et Final Fantasy IX – l’un des versements les plus appréciés. Il a fait ses débuts exclusivement pour Super Nintendo en 1994 et plus tard, nous avons également eu l’occasion d’y jouer sur des plates-formes telles que PSX, Game Boy Advance, PC, appareils Android et iOS et certaines consoles PlayStation via PSN.

Récemment, le jeu a été réédité sur PC (Steam) dans le cadre de la série de classiques Final Fantasy Pixel Remaster, qui offre la possibilité de profiter à nouveau du premier au sixième chapitre susmentionné.

source | Marchandises officielles Square Enix