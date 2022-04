One Piece 1048, quand sortira le prochain chapitre du manga ? date confirmée

Il n’y aura pas de nouveau chapitre One Piece cette semaine. Même ainsi, les lecteurs n’auront pas à attendre trop longtemps pour retourner à l’aventure. L’épisode 1047 vient de faire ses débuts sur Manga Plus et la date du prochain a déjà été confirmée. Ce sera le 8 mai à 17h00 (CET) lorsque l’histoire du manga se poursuivra. Comme toujours, les abonnés pourront lire le contenu en Français ou en anglais.

Le prochain chapitre de One Piece sortira le 8 mai.

A quelle heure commence le chapitre 1048

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 17h00

Espagne (îles Canaries) : à 16h00

Argentine : à 12h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 14h00

Chili : à 11h00

Colombie : à 10h00

Costa Rica : à 09h00

Cuba : à 11h00

Equateur : à 10h00

El Salvador : à 09h00

États-Unis (Washington DC) : à 11h00

États-Unis (PT) : à 08h00

Guatemala : à 09h00

Honduras : à 09h00

Mexique : à 10h00

Nicaragua : à 09h00

Panama : à 10h00

Paraguay : à 11h00

Pérou : à 10h00

Porto Rico : à 11h00

République Dominicaine : à 11h00

Uruguay : à 12h00

Venezuela : à 11h00

Comment lire le chapitre 1048 du manga One Piece lors de sa première

Lors de la première du chapitre 1048 du manga One Piece le dimanche 8 mai, tous ceux qui souhaitent profiter du contenu pourront le faire grâce à Manga Plus, un service officiel de l’éditeur Shueisha qui nous permet d’accéder à leurs produits gratuitement et dans différentes langues, comme Dragon Ball Super. Il est possible de télécharger l’application sur iOS et Android ou d’utiliser le navigateur Web. Les trois premiers et les trois derniers chapitres de la série en circulation sont toujours disponibles.

Ne manquez pas le chapitre 1047 du manga.

source | plus manche