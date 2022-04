Xenoblade Chronicles 3 confirme son poids sur Nintendo Switch, combien de place prendra-t-il ?

Xenoblade Chronicles 3 est devenu l’une des versions les plus attendues de Nintendo Switch en 2022. Le jeu arrivera le 29 juillet, et à mesure que la date approche, nous apprenons de nouveaux détails. A cette occasion, la carte de titre dans l’eShop a révélé la taille de votre téléchargement. Ou ce qui revient au même, l’espace disponible dont nous aurons besoin sur la console – ou carte micro SD – pour procéder à son installation : ce sera 15 Go.

Xenoblade Chronicles 3 : Un monde divisé

Peu de détails sont connus sur l’histoire de ce troisième opus, qui nous fera voyager à travers le monde d’Aionios, un lieu marqué par la confrontation de deux camps : Keves, une nation experte en technologie mécanique, et Agnus, qui parie sur la domination du l’éther et utilise la magie. Nous nous mettrons à la place de jusqu’à six soldats appartenant aux deux nations, appelés à jouer un rôle fondamental lorsqu’il s’agit d’enquêter sur l’origine du conflit. Le jeu sera compatible avec la manette Nintendo Switch Pro et sera localisé en plusieurs langues, dont l’Français.

L’édition collector, exclusive au My Nintendo Store

Contrairement au deuxième opus de la série, l’édition collector de Xenoblade Chronicles 3 ne sera disponible que sur le My Nintendo Store. L’édition se compose d’un emballage spécial illustré par Masatsugu Saito, d’un livre d’art à couverture rigide avec plus de 250 illustrations conceptuelles et d’un boîtier en métal pour le jeu. Son prix n’a pas encore été confirmé et Nintendo recommande de rester à l’écoute pour les détails de la réservation, qui seront annoncés prochainement.

Xenoblade Chronicles 3 sera mis en vente le 29 juillet prochain exclusivement sur Nintendo Switch.

source | Xenoblade chroniques 3 (boutique en ligne)