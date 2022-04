One Piece Odyssey : Bandai Namco partage de nouvelles séquences de gameplay

One Piece Odyssey est le nouveau JRPG basé sur le manga populaire d’Eiichiro Oda. Il est prévu d’atterrir sur PC et consoles courant 2022 et Bandai Namco vient de mettre à jour le site officiel avec de nouvelles images, dans lesquelles on peut voir à quoi ressemble le jeu. En eux, nous pouvons voir des scénarios, des personnages et des ennemis inédits.

One Piece Odyssey : tout ce que l’on sait

Les fans du travail d’Eiichiro Oda, qui supervisera l’histoire du jeu, brûlent de nouveaux détails. Nous savons que nous sommes confrontés à un JRPG qui pariera sur le combat au tour par tour, et à en juger par les scénarios et les éléments tels que la mini-carte, tout indique que l’expérience ne sera pas trop éloignée de ce que l’on peut trouver dans de nombreux classiques du genre . On ne sait pas grand-chose de l’histoire, au-delà du fait qu’elle nous emmènera sur une île mystérieuse et que nous rencontrerons Adio, un nouveau personnage conçu par Oda lui-même. Voici une ventilation des faits marquants du jeu.

Histoire originale canonique supervisée par Eiichiro Oda.

Système de combat au tour par tour.

Nouveaux personnages et monstres conçus par Eiichiro Oda lui-même.

Studio de développement : ILCA, qui a notamment travaillé sur les remakes de Pokémon Perle et Diamant.

Date de sortie : vers 2022

Plateformes confirmées : PC, PS5, PS4 et Xbox Series X|S.

Comédiens originaux pour les personnages.

Plus de trois ans de développement : le jeu dans lequel ils ont investi le plus de temps.

Il y aura des environnements ouverts à explorer et des donjons.

Bande originale composée par le japonais Motoi Sakuraba (Tales of Symphonia, Golden Sun, Baten Kaitos et Dark Souls, parmi de nombreuses autres œuvres).

Personnages jouables confirmés jusqu’à présent : Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp, Chopper, Frankie, Robin et Brook.

Personnage inédit : ce sera la première fois que nous rencontrerons Adio, dont on ne sait encore rien.

Comme on dit, One Piece Odyssey arrivera tout au long de 2022 (date à déterminer). Dans le lien suivant, vous trouverez beaucoup plus d’informations sur le JRPG attendu.

source | One Piece Odyssée