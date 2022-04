Diablo Immortal confirme sa date de sortie avec la version PC

Diablo Immortal arrivera sur les appareils mobiles iOS et Android le 2 juin. La société surprend avec la confirmation de la sortie de la version PC, qui fera ses débuts le même jour en version bêta publique. Le lancement sera simultané dans toutes les régions (sauf certains pays asiatiques) en format free to play. Vous pouvez voir sa bande-annonce en tête de cette news.

Diablo Immortal arrive aussi sur PC

Le directeur du jeu Wyatt Cheng explique que la version PC aura « les mêmes fonctionnalités » que sur mobile, y compris le cross-play et la progression. Tout ce que vous faites sur une plateforme sera stocké dans votre profil au cas où vous décideriez de continuer sur une autre.

« Les démons des enfers ardents sont prêts à être tués dans le jeu Diablo le plus complet que Blizzard ait jamais sorti », révèle Myke Ybarra, président de Blizzard Entertainment. « En tant que premier jeu de Blizzard conçu à partir de zéro pour mobile, il était important pour nous d’offrir une expérience digne de la franchise, nous avons donc fait beaucoup de tests, intégré des commentaires et créé un jeu que nous sommes très heureux de partager avec les joueurs. »

Dans le jeu, vous pourrez choisir parmi l’une des six classes disponibles : Barbare, Croisé, Moine, Nécromancien, Démoniste et Croisé. Le jeu sera lancé avec huit zones par sanctuaire qui tourneront autour de la ville de Westmarch, où convergent des personnages bien connus de la saga. L’arc narratif se déroulera entre la fin de Diablo 2 et le début de Diablo 3.

En plus du contenu PVE, des défis de groupe contre des boss de raid jusqu’à huit joueurs seront proposés. Vous serez également autorisé à rejoindre des clans qui atteindront 150 membres. Et si vous préférez, vous aurez à votre disposition du contenu joueur contre joueur.

Chez Netcost, nous avons assisté à une présentation l’année dernière où nous avons été informés des nouvelles qu’ils incluraient pour leur bêta privée. Celles-ci, entre autres fonctions, seront disponibles dans la version finale.

Source : Informateur de jeu