Goku contre Majin Vegeta : le combat mythique de Dragon Ball Z dans ces figurines spectaculaires

L’une des batailles les plus mythiques de Dragon Ball Z est celle entre Goku sous sa forme SSJ2 et Majin Vegeta pendant l’arc Buu. Il s’agit d’une confrontation tant attendue qui n’avait pas eu lieu depuis la première visite du prince des Saiyans sur Terre. Depuis lors, les deux personnages ont fini par être rivaux mais partageant des ennemis plus puissants qu’ils devaient vaincre, jusqu’à ce que pendant cet arc, Vegeta se laisse dominer par Babidi pour tenter d’atteindre son objectif : combattre et vaincre Kakarot.

Maintenant, Banpresto prépare deux nouvelles figurines pour sa ligne Match Maker dans lesquelles on peut voir les deux personnages sous la forme dans laquelle ils se sont battus lors de la dernière ligne droite de Dragon Ball Z. Cela signifie que nous avons Goku avec son état SSJ 2 (il serait a posteriori lorsqu’il enseignerait au monde le SSJ3 avant Buu) et d’autre part, à Majin Vegeta après avoir été possédé par le sorcier maléfique. Les chiffres ressemblent à ceci :

Premiers prix et date de départ

Pour le moment, nous ne connaissons pas les mesures qu’ils font en centimètres, mais nous savons que ce sont des figurines en PVC dans une position dynamique et qu’il semble qu’elles viennent à un prix très raisonnable. Dans la boutique jdworld.org, ils ont la paire de chiffres à 36,90 euros en réserve, alors que séparément ils coûtent environ 20 euros chacun.

Pour le moment, ils ne peuvent être que réservés, puisque les figurines devraient être mises en vente le 31 septembre 2022. Il faudra voir plus en détail dans des vidéos et des images à quoi ressemblent ces deux positions, un peu plus statiques que d’autres du même ligne mais celle-ci devant l’autre représente l’un des grands moments du manga d’Akira Toriyama.

Dragon Ball est toujours plus vivant que jamais, et actuellement le manga Dragon Ball Super poursuit son cours avec des protagonistes inattendus, comme Bardock, le père de Goku, qui a la clé pour que son fils puisse vaincre l’ennemi le plus puissant jamais vu dans le manga. De plus, un nouveau film est en préparation et Dragon Ball Super : Super Hero sortira au Japon en juin prochain.