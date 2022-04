Call of Duty 2022 se rapproche; nouveau teaser avec Ghost comme protagoniste

Activision propose très prochainement des news concernant le volet premium de la saga Call of Duty pour ce cours. Infinity Ward est passé en panne d’électricité à travers tous ses réseaux sociaux, bien qu’il glisse un petit teaser qui pointe directement vers le fan.

Le black-out n’est pas complet. Sur Twitter, nous pouvons voir que l’en-tête cache une image qui pointe vers un grand protagoniste de Modern Warfare 2 : Ghost. Un utilisateur a éclairci l’image pour trouver le personnage populaire, portant cette fois le skin du redémarrage de Modern Warfare en 2019.

Aucun autre détail n’a été révélé, pas même à quelle date ils habilleront à nouveau de nouvelles images. Ce qui est clair, c’est que l’éditeur veut activer une communauté insatisfaite de la situation actuelle, surtout après les erreurs causées par le lancement de Caldera.

Que savons-nous de Call of Duty 2022 et Warzone 2 ?

Bien que toutes les lumières pointent vers Modern Warfare 2, la société pointe toujours vers le versement de cette année sous le nom de Call of Duty 2022. Nous savons que ce sera une suite directe du redémarrage de 2019 réalisé par Infinity Ward. Le jeu sera accompagné « d’une nouvelle expérience Warzone » qui sera « une évolution massive du battle royale ». Les deux lanceront un moteur graphique qui signifiera un nouveau bond pour la franchise.

« Call of Duty de cette année est une suite de Modern Warfare® de 2019, le titre Call of Duty le plus réussi à ce jour, et sera l’expérience la plus avancée de l’histoire de la franchise », déclare Activision dans ses résultats financiers du premier trimestre 2022. Warzone 2 aura des « innovations révolutionnaires ». pic.twitter.com/rawOtC9v1R – CharlieIntel (@charlieINTEL) 25 avril 2022

« Une nouvelle génération de Call of Duty arrive bientôt », a déclaré Infinity Ward dans un court tweet. En revanche, Activision a prévu « le plan le plus ambitieux de l’histoire de la franchise », qui sera innovant et comportera « un cadre largement attractif ».

Lors des résultats fiscaux du premier trimestre 2022, l’entreprise assure que cette tranche sera « l’expérience la plus avancée de l’histoire de la franchise ». Warzone 2 n’est pas en reste non plus : il est développé « from scratch » avec Call of Duty 2022 et comportera des « innovations révolutionnaires ».

Références : CharlieIntel (une, deux)