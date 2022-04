Fast and Furious 10 a déjà un titre définitif : la première image de Charlize Theron en Cipher

Fast and Furious 10, le dixième volet numéroté de la saga Full Gas ou Fast & Furious, a déjà un titre définitif. Cela a été confirmé par Vin Diesel lui-même via les réseaux sociaux, partageant un premier logo qui comprend le titre Fast X. De plus, l’actrice Charlize Theron a publié une première photographie de son personnage Cipher, l’un des derniers méchants de la franchise, annonçant que « elle est de retour » aux côtés du hashtag #FastX. À tel point que la production a déjà commencé pour une première prévue le 19 mai 2023.

Fast X démarre sa production

Cela a été récemment annoncé par Vin Diesel lors de la présentation d’une première affiche du film avec le nouveau titre, bien qu’il soit clair que ce ne sera pas la dernière ; Ce n’est qu’une première approche du dixième film de la franchise. Film qui mettra en vedette plusieurs nouveaux visages parmi son casting, comme Jason Momoa (Aquaman) dans le rôle d’un méchant très particulier inconnu pour l’instant, ou Brie Larson (Captain Marvel) dans un rôle également inconnu, aux côtés de Daniela Melchior (Ratcathcer dans L’Escadron). James Gunn Suicide).

D’autre part, l’une des actrices bien connues de la saga Fast & Furious, Charlize Theron, a publié une première et troublante image de son personnage Cipher à l’intérieur d’un ascenseur, debout à côté de ce qui semble être deux soldats morts ou découragés. Bien sûr, l’image est assez frappante et nous donne une idée de ce dont Cipher peut être capable dans ce nouvel opus d’une franchise cinématographique aussi populaire qui semble avoir laissé de côté les courses de rue classiques des premiers opus à parier sur l’action plus invraisemblable à bord de toutes sortes de véhicules.

Fast X présente sa première partie de deux le 19 mai 2023.

source | VinDiesel | Charlize Theron via la bande dessinée