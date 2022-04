Calendrier Halo Infinite pour 2022; tous les contenus

Halo Infinite souligne le contenu qu’il recevra dans le reste de 2022. De 343 Industries, ils partagent une feuille de route qui nous laisse avec deux gros titres : la poursuite des six mois par saison et le nouvel objectif qui fonctionne comme la campagne coopérative pointer et forger.

Calendrier Halo Infinite 2022 : saisons et contenu

Saison 2 : Lone Wolves – du 3 mai au 7 novembre

Nouvelles cartes : Catalyst et Breaker – 3 mai

Nouveaux modes de jeu : King of the Hill et Last Spartan Standing – 3 mai

Passe de combat des loups solitaires – 3 mai

Événement narratif : Interférence – du 3 au 16 mai

Événement Fracture : Entreched, première semaine : du 24 au 30 mai

Nouveau mode de jeu : Capture de zone – 24 mai

Pack alpha de l’événement narratif – du 19 juillet au 1er août

Replay des missions de campagne – Fin août

Campagne coopérative en ligne – fin août

Bêta ouverte du mode Forge – Septembre

Saison 3 – début le 8 novembre

Nouvelles cartes – À déterminer

Nouveaux modes – à déterminer

Nouveaux événements narratifs – À déterminer

Nouvel événement de fracture – ​​à déterminer

Suite de la bêta ouverte de Forge

Nouveaux éléments ajoutés au bac à sable Forge – À déterminer

Campagne coopérative sur écran partagé – à déterminer

Que savons-nous du contenu à venir sur Halo Infinite en 2022 ?

Outre tous les éléments que nous avons commentés dans la feuille de route, l’étude pointe l’arrivée constante « d’améliorations de la qualité de vie ». Ils arriveront via les soi-disant « Drop Pods », des mises à jour qui seront ajoutées dès qu’elles seront prêtes. Ils visent une sortie par mois qui commencera « dès que possible » après le début de la saison 2.

Certaines dates sont susceptibles de changer, en particulier celles qui n’ont pas de jour précis indiqué. La coopérative en ligne pour la campagne, la possibilité de rejouer des missions et le lancement de la version bêta de Forge sont « les objectifs » que vise 343 Industries.

Source : point de cheminement Halo