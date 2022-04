Predator vs Iron Man : voici la couverture brutale du nouveau comic Marvel Predator

Predator, le mythique extraterrestre chasseur de celluloïd, débarque sur les pages de Marvel Comics à travers une nouvelle collection intitulée Predator #1 par l’écrivain Ed Brisson (Dedpool : Black, Sinister War) et l’artiste Kev Walker (Timeless) après l’acquisition des droits d’Alien et Predator en juillet 2020. Une nouvelle histoire originale qui sera « un nouveau chapitre violent, poignant et inoubliable de la saga Predator que personne ne devrait manquer », selon ses créateurs. Et Marvel a voulu célébrer l’arrivée de cette nouvelle histoire maintenant dans le cadre de son éditorial avec une couverture alternative étonnante et brutale avec un Predator tenant la tête décapitée d’Iron Man au sommet de la tour Avengers et que vous pouvez voir ci-dessous.

Predator débarque chez Marvel : chassera-t-il les Avengers ?

Bien sûr, un crossover Predator / Avengers serait un succès, et maintenant que Marvel peut le faire, ils ont déjà proposé aux fans une couverture alternative qui pourrait très bien se réaliser à l’avenir. Pour l’instant, Predator #1 nous emmène dans un futur proche où une jeune femme nommée Theta poursuit un Predator qui a assassiné sa famille.

« Je suis obsédé par Predator depuis que j’ai vu le film pour la première fois au drive-in quand j’étais enfant. Je me souviens encore d’avoir été assis là, émerveillé et horrifié, puis d’avoir joué le film pour mes camarades de classe la semaine suivante à l’école. J’ai acheté la VHS et j’ai utilisé la cassette comme un diable. Arriver à écrire le lancement des personnages de Marvel est un rêve devenu réalité. Quand on m’a proposé le poste, j’avais déjà un million d’idées prêtes à l’emploi », raconte le scénariste Ed Brisson.

« Non seulement je suis ravi d’écrire une bande dessinée Predator, mais je suis doublement ravi de travailler avec Kev Walker sur la série. Les pages que vous avez dessinées jusqu’à présent sont incroyables. Il a livré de superbes planètes extraterrestres. Scènes d’action énormes et passionnantes. Et des rythmes dévastateurs et émotionnels, le tout dans un premier numéro. Je pense vraiment qu’on fait quelque chose de très spécial ici », conclut l’écrivain.

La bande dessinée Predator #1 de Marvel sera mise en vente aux États-Unis le 6 juillet 2022.

source | RBC