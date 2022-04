Uncharted : Legacy of Thieves Collection a désormais une date de sortie sur PC : le 20 juin

Ni Naughty Dog ni Sony Interactive Entertainment n’ont encore annoncé la date de sortie d’Uncharted : Legacy of Thieves Collection sur PC, mais l’Epic Games Store s’est mis à la dinde froide à l’avance. La plateforme a passé en revue les jeux les plus importants de 2022 et a révélé que la compilation sera disponible en compatible le 20 juin. Il peut également être acheté sur Steam, malgré le fait que la page du jeu ne reflète pas encore la date sur la plateforme Valve.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection n’inclut pas la trilogie originale, qui ne peut être appréciée que sur consoles. Ce pack contient les jeux vidéo initialement développés pour PlayStation 4, bien qu’il s’agisse d’une version remasterisée. Uncharted 4 : A Thief’s End et Uncharted : The Lost Legacy arriveront sur PC des mois après leur sortie sur PlayStation 5, une stratégie que Sony a mise en place avec ses ports pour cette plateforme.

PlayStation cherche un réalisateur pour lancer ses jeux sur PC

La stratégie de Sony a changé par rapport au passé. L’entreprise japonaise voit dans le PC une opportunité d’élargir son audience, même si elle n’entend pas imiter la feuille de route de Microsoft, qui commercialise ses titres sur console et PC en même temps. Une offre d’emploi récente a révélé que l’entreprise avait besoin d’un directeur principal pour développer son plan commercial et de croissance pour PC, ce qui affecte son intention de continuer à parier sur ce modèle.

En plus de Uncharted : Legacy of Thieves Collection, PlayStation Studios a sorti un autre de ses jeux sur PC cette année. À la mi-janvier, Kratos a fait ses débuts sur ordinateur avec le portage de God of War, le jeu vidéo à succès de 2018 pour PlayStation 4 (plus tard corrigé dans la nouvelle génération pour améliorer ses graphismes et ses performances).

Quelle sera la prochaine ? Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles à ce sujet, mais le producteur de God of War : Ragnarök a déclaré qu’il n’avait « aucune idée » si ce jeu finira sur PC ou non.

