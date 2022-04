F1 22 ne sera pas mis à niveau gratuitement vers la version Xbox Series X/S et PS5

Ceux qui achètent l’édition standard de F1 22 sur PS4 ou Xbox One ne pourront pas accéder gratuitement à la version optimisée pour la nouvelle génération de consoles. Cela a été annoncé par Electronic Arts lui-même sur son site officiel, où il a été signalé que ceux qui souhaitent accéder aux deux versions doivent acheter l’édition Champions, qui coûtera 79,99 euros.

Alors que l’édition standard sur les consoles de génération précédente peut être achetée pour 59,99 euros, la version normale pour Xbox Series X, Xbox Series S et PS5 coûtera 69,99 euros. Dans la section Q&A, EA précise en outre que l’édition Champions ne sera disponible que sous forme numérique.

Que comprend l’Édition Champions et quels sont les bonus de précommande ?

Codemasters a détaillé certains des avantages dont bénéficieront les joueurs qui précommanderont le jeu, ainsi que le contenu de cette édition particulière :

Série F1 22 PS5/Xbox

F1 22 PS4/Xbox Un

Contenu sur le thème de Miami

3 jours d’accès anticipé

Pack de démarrage La vie en F1

Contenu de la nouvelle ère de la F1 22

Nouvelles icônes Mon équipe

18 000 PitCoins

Tout ce contenu de précommande peut être transféré à la version nouvelle génération car il est lié au compte F1 22 sur la console.

F1 22 est développé par Codemasters, une société qui fait partie d’Electronic Arts depuis plus d’un an. Le studio spécialisé dans les jeux de conduite a mis en place des nouveautés dans le titre de cette année, comme les classements Sprint, qui ont été mis à l’épreuve dans la vie réelle lors de la saison 2021. Bien sûr, la Formule 2 sera de retour, tandis que F1 Life sera également ajouté. , une nouvelle fonctionnalité qui nous permettra d’obtenir des voitures, des vêtements, des accessoires et d’autres éléments de personnalisation.

Le jeu sera mis en vente le 1er juillet sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Vous pouvez lire toutes les informations sur F1 22 dans Netcost.

source | EA