Doctor Strange in the Multiverse of Madness interdit dans certains pays pour son contenu LGBTQ

Il semble que l’intolérance s’attaque une fois de plus au contenu inclusif de Marvel Studios et de Disney dans leurs films. À tel point que Doctor Strange in the Multiverse of Madness a été interdit dans plusieurs pays comme l’Arabie saoudite ou le Koweït, selon The Hollywood Reporter, tout cela à cause de son contenu LGBTQ, axé sur l’inclusion d’un personnage comme América Chávez (joué par l’actrice Xochtil Gómez), ouvertement gay dans les bandes dessinées. Cette même situation s’est déjà produite l’année dernière à UCM avec Eternals, dont la première a également été annulée dans le Golfe pour la même raison.

Doctor Strange 2 ne sortira pas dans le Golfe

Et c’est que ces derniers temps et en raison du contenu inclusif de plus en plus présent dans la filmographie de Disney, certaines de ses premières sont interdites dans des pays comme l’Arabie saoudite, le Koweït, les Émirats arabes unis ou le Qatar, où l’homosexualité est interdite. Dans le cas de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cela aurait à voir avec la présence d’une femme lesbienne comme l’un des protagonistes, ce que les agences de censure de ces pays ne tolèrent pas.

Rappelons que dans le cas d’Eternals, une version coupée a été demandée dans laquelle toute image ou référence à l’homosexualité de certains de ses protagonistes a été éliminée, ce que Disney a refusé. Cependant, une version éditée du film est sortie aux Émirats arabes unis. Dans le cas de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, les ventes de billets ont été annulées dans ces pays, bien que pour le moment cela reste aux Émirats arabes unis.

Une situation similaire a récemment été vécue avec West Side Story, dont la première a également fait l’objet d’un veto pour avoir présenté un personnage transgenre dans la nouvelle version réalisée par Steven Spielberg. Doctor Strange dans le multivers de la folie ouvre en salles le 6 mai 2022.

source | Le journaliste hollywoodien