PlayStation cherche un réalisateur pour sortir des jeux sur PC

Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War et Uncharted: Legacy of Thieves Collection ont été les premiers jeux vidéo PlayStation Studios à être officiellement portés sur PC. Le plan de la société japonaise a changé et envisage maintenant cette option dans le but d’élargir son audience et d’attirer des joueurs sur ses consoles. Une offre d’emploi envoyée à VGC révèle que les Japonais recherchent un directeur senior qui sera en charge de développer la stratégie de Sony sur cette plateforme.

Le candidat sera responsable de « la stratégie et de l’activité commerciale », tout en soumettant « un plan d’affaires » qui envisage la croissance des ventes de PC. Parmi les demandes qui figurent dans l’offre figure non seulement celle de mener la stratégie de croissance de ce système, mais aussi celle de mettre en œuvre une stratégie globale et de définir les processus de sa commercialisation.

God of War : Ragnarok sur PC ?

Dans une interview avec Game Informer, le producteur de God of War: Ragnarök, Cory Barlog, a été interrogé sur la possibilité que le jeu soit bientôt lancé sur PC. L’également directeur du redémarrage de 2018 a alors répondu qu’il n’en avait « aucune idée », mais que c’était finalement à Sony de décider.

Barlog lui-même a révélé dans ces déclarations que les études internes de PlayStation avaient poussé Sony à adapter ses propriétés intellectuelles propriétaires à des propriétés compatibles. Cependant, la stratégie est différente de celle de Microsoft, puisque dans le cas des japonais, les nouveaux jeux vidéo sortent toujours en premier sur la console. Jusqu’à présent, ils n’ont adapté que d’anciens titres qui se sont déjà bien comportés sur le marché.

Uncharted : Legacy of Thieves Collection sera mis en vente sur PC cette année 2022. Naughty Dog a récemment laissé entendre qu’il travaillait sur de nouveaux titres dans la saga.

source | VGC