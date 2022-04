Star Wars: Andor devait avoir 5 saisons, mais maintenant il vise 3

Il n’y a pas encore de bande-annonce, mais la première saison de Star Wars : Andor est prévue pour cette année sur Disney+. La fiction, qui servira de préquelle à Rogue One, ne sera pas une série limitée, mais prolongera son histoire sur plusieurs saisons. Pour le moment, Lucasfilm n’a pas confirmé combien sont prévus, mais son directeur de la photographie, Adriano Goldman, a fourni quelques indices. Selon ses dires, au début ils en avaient cinq en tête, mais maintenant il pense qu’il n’y en aura plus que trois.

« La série sur laquelle j’ai travaillé avait cinq saisons prévues, mais je pense que cela n’arrivera pas. Maintenant, il en aura trois, peut-être », a-t-il déclaré dans une interview à TVCultura. La série, qui se déroule cinq ans avant les événements narrés dans Rogue One, met une nouvelle fois en scène l’acteur Diego Luna, qui incarnera à nouveau Cassian Andor, un personnage avec ses lumières et ses ombres, qui dessine une réalité moins manichéenne de la Rébellion.

Star Wars : Andor, un de plus pour 2022

Le The Book Of Boba Fett a lancé 2022 avec la conclusion de ce qui est sa seule saison jusqu’à présent, mais l’exploration de la galaxie lointaine, très lointaine se poursuivra pendant des mois à venir. Andor sortira sur la plateforme cette année (il n’y a pas encore de date précise), bien qu’avant cela, nous apprécierons les aventures de l’un des personnages les plus aimés de l’univers créé par George Lucas. Star Wars : Obi-Wan Kenobi arrivera le 27 mai, en pleine Star Wars Celebration.

Une autre des séries qui reviendra sur Disney + est La Remesa Mala, un spin-off de la série animée The Clone Wars qui a reçu l’approbation de Lucasfilm pour une deuxième saison. Dans le même temps, les téléspectateurs attendent la troisième saison de The Mandalorian.

source | Bulletin Bespin