Kojima (Death Stranding) partage une image avec le kit de développement PS5 en arrière-plan

Une chaise de réalisateur avec le nom de Hideo Kojima gravé dessus. Des écrans de télévision, quelques meubles et le kit de développement PlayStation 5. Le développeur japonais a mis en ligne une capture d’écran sur Twitter qui indique la possibilité que Kojima Production conçoive quelque chose pour la machine de nouvelle génération de Sony. Cependant, le tweet n’est accompagné d’aucun mot, il n’y a donc aucune confirmation officielle.

Le studio derrière Death Stranding pour PS4, PS5 et PC n’a pas encore révélé quel est son prochain projet. Certaines fuites indiquaient que Kojima développait un jeu vidéo pour Xbox Game Studios, qui selon ces rapports, utilisera le cloud. Cependant, à ce jour, aucune des parties n’a commenté cela, nous sommes donc toujours sur le terrain fragile de la spéculation.

Kojima Productions reste indépendant

On a beaucoup parlé de la possibilité que PlayStation acquière Kojima Productions, d’autant plus que Hideo Kojima lui-même a mis en ligne un tweet PlayStation Studios mettant en vedette Death Stranding. Cependant, après que le réseau ait été inondé de commentaires, le réalisateur japonais a répondu aux rumeurs et a réaffirmé l’indépendance de son développeur, qui a récemment changé de bureau.

« J’ai peur que cela puisse sembler trompeur, mais Kojipro a été et continuera d’être un studio de production indépendant », a-t-il écrit sur son compte officiel japonais.

Death Stranding est le premier jeu vidéo de Kojima Productions sorti après que Hideo Kojima ait quitté Konami fin 2015. Le jeu était initialement sorti sur PS4, mais des mois plus tard, il était également sorti sur PC. Le Director’s Cut, une version améliorée avec quelques ajouts, a suivi le même chemin : d’abord sur la console nouvelle génération, ensuite sur les compatibles.

source | VGC