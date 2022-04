Les utilisateurs de PS Plus pourront mettre à niveau leur niveau en payant la différence de prix

Fin mars dernier, Sony présentait son nouveau PlayStation Plus, un abonnement en réponse au Xbox Game Pass et pour mettre de côté ce qui était déjà un modèle obsolète. Évidemment, comme il existe trois niveaux d’abonnement différents, l’une des grandes inconnues était de savoir comment nous pourrions améliorer le niveau si nous sommes déjà abonnés, ce à quoi Sony semble commencer à répondre.

Comme nous le savons, il y aura trois niveaux différents. A savoir, un -Essential- qui comprend des jeux en ligne et des jeux mensuels gratuits, un second -Extra- qui ajoute un catalogue de plus de 400 jeux PS4 et PS5 à ce qui précède, et un troisième -Premium-, qui ajoute également plus de 300 jeux classiques jeux de différentes générations de PlayStation et PSP. Comme on peut le voir, l’abonnement actuel à PS Plus est l’équivalent de ce qu’on appellera Essential, et si on a encore des mois d’abonnement en vigueur… qu’est-ce qu’on fera en juin quand ce nouveau modèle démarrera si on veut s’abonner à un niveau supérieur ? Très simple…

Comment se déroulera la migration ?

Sony enverrait déjà des e-mails aux utilisateurs actuels de PS Plus, confirmant qu’il sera possible de migrer vers un autre abonnement tant que nous aurons l’actuel en vigueur. À partir de juin, nous pourrons maintenir cet abonnement Essentiel ou passer à un niveau supérieur simplement en payant la différence de prix, comme annoncé dans ledit e-mail. Évidemment, la différence sera celle correspondant uniquement aux mois qui nous manquent d’abonnement, en veillant à ce que Sony ne nous facture pas une période d’abonnement dont nous ne bénéficions pas.

Ce que la société japonaise prévient également, c’est que si nous avons un abonnement PS Plus, nous serons automatiquement migrés vers un compte PS Plus Essential, bien qu’en pratique, comme nous pouvons l’imaginer, la différence est nulle. En attendant, si en plus de PS Plus nous sommes abonnés à PS Now, la migration se fera vers un compte PS Plus Extra.

De nombreuses autres questions trouveront une réponse à partir de juin, lorsque nous pourrons profiter de ce nouvel abonnement dans notre pays, comme Sony l’a annoncé cette semaine.

Source : Un jeu de plus