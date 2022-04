Shadowrun Remastered Trilogy arrive cet été sur PS4, PS5, Xbox et Nintendo Switch

Le rôle classique est toujours doux, et pas seulement sur PC, où son public majoritaire a toujours été. A cette occasion, nous devons parler de Shadowrun Remastered Trilogy, qui est compatible depuis un certain temps -où il est même devenu gratuit-, arrivera cet été sur consoles pour remplir ces mois chauds à venir avec le jeu de rôle.

Comme l’a annoncé Paradox Interactive, cette compilation de décor futuriste sera disponible à partir du 21 juin, assumant également un jalon puisque c’est la première fois en effet que cette saga sort sur consoles, ayant été jusqu’à présent exclusive au PC dans toutes vos livraisons . Plus précisément, cette compilation comprend les versions remasterisées du titre original, Shadowrun : Returns, Shadowrun : Dragonfall Director’s Cut et Shadowrun : Hong Kong.

Rôle classique du triple jeu

« The Shadowrun Trilogy, une version remasterisée du jeu qui a initialement lancé Harebrained Schemes, a été mis à jour pour une expérience de console, avec des graphismes améliorés, des performances améliorées et un contrôle optimisé pour le contrôleur », a déclaré Paradox. « Les trois jeux de la série seront lancés simultanément sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5, et sont désormais disponibles en précommande sur toutes les plateformes. »

Il faut rappeler que Shadowrun Returns a été financé via Kickstarter, convainquant massivement les joueurs qui l’ont soutenu puisqu’il n’a fallu que 28 heures pour atteindre son objectif, atteignant pas moins d’un million de dollars récoltés dans la plateforme de financement participatif. La saga est basée sur le jeu de société populaire de Jordan Weisman, qui a en fait participé au développement de Shadowrun Returns.

Shadowrun Remastered Trilogy arrivera le 21 juin sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch le 21 juin, et le fera au prix de 39,99 euros.