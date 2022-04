Ubisoft annonce Project Q, un nouveau multijoueur pour PC et consoles ; premiers détails

Project Q est le nouveau jeu d’action multijoueur d’Ubisoft. Récemment, le projet a été divulgué et a commencé à parcourir différents forums de discussion et réseaux sociaux, et la société française, après l’avoir vu, l’a pris avec humour et a décidé de l’annoncer officiellement : Project Q est son nom provisoire, il pourrait donc changement pour la version finale. Incidemment, les premiers détails du titre ont été partagés, ainsi que les plateformes qu’il atteindra. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir et nous vous laissons la première image officielle.

Alors, nous avons entendu que vous avez entendu… 🤷 ‍Présentation du nom de code « Project Q », une arène de combat en équipe permettant aux joueurs de vraiment s’approprier l’expérience ! Le jeu est en début de développement et nous continuerons à tester, donc pour l’instant tout ce que vous pouvez faire est de vous inscrire aux tests à venir : https://t.co/TMRKwiUzbJ pic.twitter.com/hZ40OkPdum – Ubisoft (@Ubisoft) 23 avril 2022

Project Q : qu’est-ce que c’est et où peut-on y jouer ?

La première chose que vous devez savoir est que la société affirme que le projet en est aux premiers stades de développement, il n’y a donc toujours pas de fenêtre de lancement possible pour celui-ci. C’est un jeu exclusivement multijoueur, il misera sur du PvP (joueur contre joueur) et ce ne sera pas un Battle Royale. De plus, Ubisoft a profité de l’occasion pour confirmer que Project Q n’aura rien à voir avec le controversé NFT, ce qui a affecté l’entreprise ces derniers mois.

Project Q arrivera sur PC via Ubisoft Connect, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. À l’avenir, il y aura des tests techniques auxquels vous pourrez participer : il vous suffit d’accéder au lien suivant, de vous connecter ou inscrivez-vous — avec un compte Ubisoft et sélectionnez votre plateforme préférée. Pour le moment, aucun autre détail n’a été partagé.

Assassin’s Creed arrive sur le Xbox Game Pass

Ubisoft a récemment confirmé que certains de ses titres, tels que les primés Assassin’s Creed Origins et For Horn: Marching Edition, arriveront dans le catalogue du service Microsoft. « Je suis ravie de partager que nous travaillons avec Ubisoft pour apporter encore plus de grands jeux au catalogue Game Pass », a déclaré Megan Spurr, Community Manager pour Xbox Game Pass.

