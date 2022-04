The Batman : Matt Reeves explique l’influence d’Alfred Hitchcock sur la scène d’ouverture

ATTENTION : La description de la séquence d’ouverture de The Batman contient des spoilers

Le Batman nous montre à ses débuts le maléfique Enigma, joué par Paul Dano, veillant sur une famille et attendant le moment de mettre à exécution son plan. Un scénario très similaire à celui que nous avons vu tant de fois dans les films d’horreur, et un fait qui n’est pas du tout surprenant, maintenant que nous avons pu savoir quelle était la principale inspiration du réalisateur Matt Reeves : rien de plus et rien de moins que l’œuvre d’Alfred Hihtcock, l’une des légendes de l’horreur au cinéma.

Dans une interview avec CNET, Reeves a expliqué qu’aller au cinéma est comme un acte de voyeurisme et son intention était de nous mettre à la place des personnages : « J’aime beaucoup la narration d’Hitchcock ; on regarde tous la vie des personnages à l’écran, et j’ai eu l’idée de mettre le spectateur dans les jumelles d’Enigma. Une façon inattendue de commencer un film Batman », dit-il. Il assure aussi que commencer ainsi, alors que l’Ave Maria de Schubert joue, est quelque chose de différent, car « la plupart de ces films commencent par beaucoup d’action ».

The Batman : un thriller policier sordide, énigmatique et percutant

C’est ainsi que nous avons intitulé notre critique du film après l’avoir apprécié et réfléchi froidement. « Sombre, magnifiquement ciselé, visuellement impeccable et avec une bande son qui imprègne cette même sobriété, The Batman est un film captivant de par son décor et la construction de son récit, morceau par morceau. Le fait de n’être connectée à aucun autre produit cinématographique de l’univers DC lui permet d’aller plus loin, de chercher des trous inexplorés et d’adopter une identité qui s’éloigne de la formule déjà répétée à l’envi. Découvrez tout ce qu’il propose dans l’article suivant.

The Batman est sorti dans les salles du monde entier le 4 mars. De plus, le film a été ajouté au catalogue HBO Max en Espagne la semaine dernière. Dans le lien suivant, vous pouvez voir tous les modèles d’abonnement de la plate-forme avec les prix, les films et les séries qu’elle comprend, les détails et plus encore.

source | Matt Reeves sur CNET; via ScreenRant