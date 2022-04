L’actrice de Returnal parle des commentaires négatifs et de la haine envers Selene

L’arrivée de Returnal a été un grand pas en avant pour Housemarque, déjà plongé dans ce qui serait leur plus grande sortie à ce jour avec un gameplay stimulant et techniquement spectaculaire. Cependant, comme tous les grands titres qui arrivent sur le marché, il n’est pas venu sans conversation sur les réseaux et les forums, la plupart du temps pour des raisons complètement absurdes, et dans ce cas, ce ne serait pas une exception, car de nombreux joueurs ont protesté contre l’apparence physique. et l’âge de Selene, son protagoniste. Dans une interview, l’actrice qui prête sa voix au personnage, Jane Perry, a assuré qu’elle jugeait « intéressantes » les réactions à Selene pour ne pas être assez « attirante ».

Peur d’un protagoniste différent

« Je regarde Selene et je vois quelqu’un qui m’inspire, je vois quelqu’un qui repousse les limites de ce que nous pouvons attendre d’une femme », déclare Perry. « Alors je me dis, pourquoi pas ? Je connais des femmes puissantes, fortes et courageuses, j’ai beaucoup de femmes comme ça dans ma vie, alors pourquoi ne seraient-elles pas représentées dans les jeux vidéo ? »

Il convient de noter que Perry est la voix de Selene, mais celle qui prête son visage au protagoniste de Returnal est Anne Beyer, qui, selon Perry, a réussi à transformer tous ces commentaires négatifs en une expérience positive.

Étant une femme d’âge moyen, Selene n’est pas votre type de rôle féminin habituel, ce que Perry souligne, s’étant habitué à un autre stéréotype au fil des ans, Returnal étant celui qui « s’écarte des attentes ». Bien sûr, elle reconnaît qu’étant Beyer qui prête son visage, ce serait elle dans ce cas qui pourrait être affectée par tous les commentaires négatifs sur Selene. Comme Perry se souvient, Beyer elle-même a répondu à un commentaire en la qualifiant de « laide ».

« Elle a directement attrapé cette personne et a dit: » Votre commentaire est en fait drôle parce que je suis mannequin, et on m’a souvent dit dans ma carrière d’actrice que je suis trop belle et trop glamour « », se souvient Perry de Beyer , qui a également noté que Returnal Il lui a donné l’opportunité de devenir une femme différente que d’habitude, prenant ce commentaire comme un compliment.

Source : Eurogamer