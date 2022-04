Elden Ring à la première personne; C’est déjà possible grâce à ce mod de réalité virtuelle

Elden Ring est, depuis son lancement, l’un des jeux vidéo du moment les plus susceptibles de recevoir toutes sortes de mods. Nous avons déjà vu Homer Simpson et Carl Johnson (GTA San Andreas) parcourir les Terres du Milieu, parmi d’autres mods qui nous permettent de jouer de différentes manières et de transformer l’expérience. Et maintenant, quelque chose qui devait venir est apparu : une adaptation du titre à la première personne et pour la réalité virtuelle.

Le responsable du mod est Luke Ross, un moddeur bien connu qui a l’habitude de trouver un moyen de transférer l’expérience originale d’un jeu aux possibilités que nous offre la réalité virtuelle. Dans la vidéo suivante, vous pouvez voir que cela fonctionne très bien, avec l’équilibre de la caméra inclus et avec des niveaux d’immersion élevés. Bien sûr, pour l’instant seul le début du jeu a été montré, qui va du réveil dans la Chapelle d’Attente au combat contre le premier ennemi, laissant entendre que le système de combat s’adapterait très bien à cette perspective.

Elden Ring est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Le jeu a reçu plusieurs mises à jour et la dernière version est la 1.04, qui apporte des nouveautés importantes telles que de nouvelles missions et des ajustements.

source | Luc Ross; via PC Gamer