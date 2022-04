Jurassic World Dominion révèle les colonies de dinosaures aux États-Unis

GizmoVine 20Pcs Dinosaures Jouets Ensemble Éducatif Réaliste Dinosaure Jouet Animaux Figurines Cadeaux d'anniversaire pour Enfants 3 4 Ans

🦕【Monde réaliste des dinosaures】 Tailles de dinosaures d'un minimum de 5 pouces à un maximum de 9 pouces et des œufs et des pierres de dinosaures pour construire un parc de dinosaures jurassique plus réaliste ! 🦕【Joyabilité et cadeau】 Les pièces de dinosaure avec les mâchoires, le cou, les articulations et la queue sont mobiles, les enfants peuvent faire des histoires avec les pièces mobiles et les pierres et les accessoires d'œufs, c'est donc un excellent choix pour offrir ce dinosaure comme cadeau d'anniversaire ou de Noël pour les enfants. 🦕【Caractéristiques】 Ces jouets de dinosaure sont fabriqués dans un matériau non toxique, robuste et résistant aux chutes, comprenant 20 pièces de dinosaures réalistes de qualité supérieure de 5 à 5 pouces avec des couleurs vives peintes à la main. 🦕【Un plaisir sans fin】 Cet ensemble de figurines d'action de dinosaures sert parfaitement de jouets éducatifs qui encouragent l'imagination et la pensée créative, tout en apprenant aux enfants à reconnaître divers dinosaures, ils apprennent également l'histoire évolutive des humains. 🦕【Ce que vous obtenez】 L'achat de nos produits signifie que vous pouvez obtenir le service que vous souhaitez sur le produit ! Tant qu'il y a un problème, la qualité du produit ou d'autres problèmes, n'hésitez pas à nous contacter, nous GizmoVine sommes toujours en ligne pour résoudre tous les problèmes pour vous !