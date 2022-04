Nintendo Switch Sports montre son football dans une nouvelle vidéo

Nintendo Switch Sports arrive dans les magasins le 29 avril exclusivement pour la console qui donne son nom au jeu. Une nouvelle compilation de jusqu’à six sports auxquels nous participons activement grâce aux commandes de mouvement Joy-Con. Et en l’absence de quelques jours pour sa première, Nintendo a partagé une nouvelle vidéo axée sur le football, un sport sans précédent dans la saga qui sera l’une des principales attractions pour de nombreuses personnes.

Dans la vidéo, vous pouvez voir plusieurs buts de l’extérieur de la surface, ainsi que les célébrations amusantes après avoir marqué. Les équipes sont composées de 4 joueurs et le ballon est beaucoup plus gros qu’un vrai, similaire au ballon de Rocket League. Le plus intéressant est qu’en plus d’utiliser le Joy-Con de manière traditionnelle, on peut aussi le placer sur notre jambe grâce à une sorte de bracelet pour simuler les coups comme si on jouait au vrai football.

Nous y avons déjà joué : quels sports comprend-il ?

Chez Netcost, nous avons déjà eu l’occasion d’essayer tous les sports que Nintendo Switch Sports apporte avec lui. Chambara, tennis, football, badminton, bowling et volley-ball s’unissent pour faire évoluer la proposition originale qui a déclenché un véritable phénomène de masse le jour du lancement de la Nintendo Wii. Dans cette nouvelle version, les possibilités de personnalisation se démarquent également et, surtout, l’engagement d’utiliser le Joy-Con de différentes manières et de profiter plus que jamais des commandes de mouvement. Vous pouvez consulter nos impressions complètes, dans lesquelles nous passons en revue les clés de chaque compétence, au lien suivant.

Nintendo Switch Sports sera mis en vente le 29 avril. Un titre appelé à devenir le roi des soirées à domicile, et aussi à exploiter toutes les possibilités de la console et de ses commandes.

source | Activer Nintendo Switch Sports Twitter