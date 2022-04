Alien : Covenant dévoile une scène supprimée bien plus violente que la scène officielle

Alient: Covenant est le dernier film de la populaire série d’horreur de science-fiction de Ridley Scott. Le film, réalisé par lui-même et sorti en 2017, est une suite de Prometheus (2012) et se déroule sur une planète qui a montré des signes d’être un paradis, même si ce qu’il cache vraiment est beaucoup plus sombre et terrifiant que le film ne le pensait. équipage du navire.

Avertissement : La scène suivante, ainsi que sa description, contient des spoilers pour le film. Vous pouvez le voir dans l’en-tête au-dessus de cette actualité.

Dans cette version inédite de la scène où Ricks (Jussie Smollett) et Upworth (Callie Hernandez) sont tués par le Xenomorph, la séquence dure un peu plus longtemps que la scène officielle, dans laquelle on ne voit même pas comment il meurt. Upworth – et la mort est, sans aucun doute, plus explicite et plus violente.

Le futur d’Alien : séries, films et jeux vidéo

La série Alien réalisée par Ridley Scott lui-même et écrite par Noah Hawley (Fargo, Bones, Legion…) devrait sortir en 2023 et a des fans de la franchise sur les nerfs. Il se déroulera sur Terre dans le futur (heure et lieux à déterminer) et les grandes entreprises et leurs plans ambitieux figureront en bonne place.

Il y a aussi un nouveau film à l’horizon avec Fede Álvarez, responsable de Don’t Breathe et du remake de Infernal Possession, aux commandes de la réalisation (Scott sera en charge de la production). À ce jour, pratiquement aucun détail lié à l’histoire, au décor, au casting ou à une éventuelle fenêtre de sortie n’a été partagé.

En ce qui concerne les jeux vidéo, il n’y a actuellement aucune nouvelle concernant de nouveaux projets. Les dernières apparitions de la saga ont eu lieu dans le FPS coopératif Aliens : Fireteams Elite et le portage du célèbre Alien Isolation pour appareils Android et iOS, sorti en décembre dernier.

