Le père de Goku, allié inattendu pour vaincre le plus grand méchant de Dragon Ball Super

À l’exception de rebondissements inattendus, tout semble se diriger vers la fin de l’arc actuel de Dragon Ball Super. Après une intrigue basée principalement sur des combats et une escalade de pouvoirs sans cesse, Goku se retrouve à gagner du temps en essayant de deviner comment il pourra battre Gas, un monstre devenu le plus fort de l’univers et qui, par le passé, Bardock, Goku’s père, a réussi à gagner. C’est le thème principal du chapitre 83 du manga Dragon Ball Super. Vaut-il le chemin que prend l’intrigue?

C’est une question qui suscite de nombreux débats sur les réseaux sociaux. D’un côté, il semble clair que voir Bardock se battre pour la vie ou la mort est quelque chose qu’il aime, d’autant plus que l’amélioration du rythme de combat de Toyotaro a été énorme depuis la saga Moro. Mais la réalité d’il y a 40 ans et son lien avec le présent semblent de plus en plus tangentiels. Vous pouvez voir le combat dans ce lien gratuitement.

Le combat entre Bardock et un jeune Gas, le plus grand talent qu’Elec ait dans ses rangs, est inégal par rapport au premier. Mais il arrive un moment où le père de Goku précise qu’il ne va pas abandonner – il ne veut pas être enlevé de la planète par un vœu au dragon des deux sphères – et qu’un saiyan n’abandonne jamais. Gas perd le contrôle, quelque chose qui s’est déjà produit contre Goku, mais Bardock résiste et finit par gagner grâce à sa détermination. C’est la clé pour que Goku gagne.

Le combat est spectaculaire.

Il convient de rappeler que la situation actuelle est celle d’un Granola qui a également acquis des pouvoirs pour être l’un des plus puissants de l’univers et que Vegeta a évolué vers une nouvelle transformation avec le Mega Instinct, nous verrons donc s’ils auront un rôle pertinent au-delà de la découverte Qu’a fait Goku avec Bardock ?

L’issue du combat d’il y a 40 ans ne passe donc pas par une technique secrète de Bardock ou un point faible de Gas découvert à l’époque, mais dans la résolution de gagner du Saiyan. Suggérer que Goku n’a pas eu de détermination tout au long de sa vie est encore quelque chose d’assez discutable. En tout cas, nous verrons en mai prochain comment ce combat affecte ce que Goku et Vegeta peuvent faire avec un gaz beaucoup plus puissant aujourd’hui qu’il ne l’était il y a quatre décennies.

Le souhait de Bardock sur Raditz et Goku

Au-delà de la bataille finale, Bardock fait également un vœu dans lequel il est dit qu’il espère que ses enfants grandiront en bonne santé et forts. Ce point a également été pris par beaucoup pour justifier la façon dont Goku esquive toujours la mort quand il est petit dans Dragon Ball, bien que d’autres continueront à s’en tenir au fait que lorsque Tao Pai Pai tue presque Goku, c’est grand-père Gohan (le 4 étoiles balle) qui lui a sauvé la vie, pour citer un exemple.

Que pensez-vous de l’arc Granola et de l’ajustement que Bardock est donné dans la saga? Ça vous plaît? Nous verrons où vont les coups le mois prochain.