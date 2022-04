Xenoblade Chronicles 3 montre son combat en vidéo et propose de nouveaux détails

Xenoblade Chronicles Definitive Edition | Nintendo Switch – Code jeu à télécharger

Découvrez les origines de Shulk alors que lui et ses compagnons s'affrontent contre une menace mécanique apparemment imparable; maniez une lame tournée vers l'avenir, enchaînez les attaques et positionnez soigneusement les membres de votre groupe dans un combat stratégique en temps réel pendant que vous voyagez à travers un monde gigantesque Lors d'une attaque des envahisseurs mécaniques connus sous le nom de Mechon, Shulk découvre qu'il peut exploiter toute la puissance d'une mystérieuse lame connue sous le nom de Monado; avec le puissant Monado en main, Shulk entreprend de vaincre le Mechon une fois pour toutes En plus du Mechon, vous rencontrerez une faune qui va de docile à mortelle; gardez un œil sur ce qui attire l'attention des monstres pour éviter les conflits indésirables ... ou essayez de faire tomber un monstre unique ultra-puissant Améliorez votre groupe au fur et à mesure que vous progressez dans l'aventure en sélectionnant de l'équipement, en améliorant les compétences d'armes et en utilisant des gemmes octroyant des avantages mettez vos compagnons fiables au travail en remplissant la jauge du groupe pour déclencher une attaque en chaîne et attaquer les ennemis en succession rapide