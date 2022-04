Me Against The Neighborhood : 5 Game Boy Advance Beat’em Ups qu’on veut voir sur Nintendo Switch

Si les consoles du passé avaient quelque chose, c’était un petit son si caractéristique et spécial qu’il était capable de nous transporter dans de bons moments. La Game Boy Advance en fait partie, une console qui est aujourd’hui à l’ordre du jour grâce à sa seconde vie avec les consoles retouchées et aussi à cause des leaks concernant son éventuelle arrivée sur Nintendo Switch Online.

Son catalogue était (et est) l’un des plus connus pour le nombre de grands jeux qui sortaient chaque mois, un non-stop de titres qui méritaient bien deux, trois et des replays infinis pour profiter de tout ce qu’ils offraient.

Cependant, depuis Netcost, nous voulions regarder ces titres dont les voyous mettent de l’ordre dans les rues. Le beat em up, ou moi contre le quartier, est un genre qui, comme Game Boy Advance, est de retour. Puisqu’ils partagent des caractéristiques et sont si adaptés au monde portable, nous avons dressé une liste de ceux qui conviendraient le mieux à un portable comme Switch. Il existe de grandes franchises, à la fois des jeux vidéo et d’autres domaines du monde audiovisuel comme Dragon Ball, alors ne perdez pas de vue la vidéo si vous ne voulez pas prendre une bonne claque, que dans les minutes qui suivent il pleut des galettes comme du pain. Vidéo à l’intérieur !