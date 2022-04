C’est ainsi qu’a été tournée la spectaculaire scène de l’avion Uncharted : effets visuels avec Tom Holland

Les effets numériques sont de plus en plus présents dans les superproductions hollywoodiennes, donnant vie à des scènes et des séquences qu’il serait impossible de tourner de manière traditionnelle. Et le film Uncharted avec Tom Holland comme protagoniste présente plusieurs de ces séquences basées presque entièrement sur le travail d’artistes numériques, capables de créer des décors grandioses et toutes sortes de mouvements de caméra pour rapprocher l’action la plus frénétique et la plus excitante du spectateur. .improbable.

Voici comment la scène brutale de l’avion Uncharted a été tournée

Et c’est qu’à défaut de partager les extras typiques de la prochaine édition nationale du film Uncharted, le studio spécialisé dans les effets numériques DNEG n’a pas voulu manquer l’occasion de montrer comment une séquence aussi écrasante a été capturée sur grand écran dans le visuel comme celui de l’avion, inspiré de la séquence mythique du jeu vidéo.

Pour ce faire, Tom Holland et sa co-vedette ont été enregistrés sur un plateau totalement bleu, puis ont superposé numériquement toute la scène, de l’avion lui-même au ciel et à l’océan. Et bien que les acteurs doivent compléter certaines scènes qui nécessitent certaines compétences et un bon état de forme, le travail effectué par les artistes numériques est essentiel pour atteindre la spectaculaire spectaculaire offerte par une scène comme celle en question.

Et bien que les acteurs doivent compléter certaines scènes qui nécessitent certaines compétences et un bon état de forme, le travail effectué par les artistes numériques est essentiel pour atteindre la spectaculaire spectaculaire offerte par une scène comme celle en question.

