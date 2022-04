Tiny Final Fantasy VII : voilà à quel point le remake est curieux en mode miniature avec effet stop-motion

Si nous avons récemment apprécié Elden Ring d’un point de vue sans précédent, présentant son univers dans la clé des miniatures et du stop-motion -résultant en un jeu presque totalement nouveau-, vient maintenant le même traitement pour Final Fantasy VII Remake. Cela a été partagé par le même utilisateur Flurdeh grâce à l’application de la technique appelée Tilt Shift, grâce à laquelle la caméra par défaut est complètement modifiée pour offrir une sensation de monde miniature. Bien sûr, le résultat n’a pas de prix.

Le Midgard du Remake en clé miniature

Et c’est que grâce à un effet aussi curieux, il semble que Final Fantasy VII Remake soit revenu en 1997 pour revenir aux origines du classique PSX, offrant ainsi un point de vue qui d’une certaine manière rend hommage au fixe caméras et les pré-rendus de la tranche originale.

Ainsi, et grâce à la vidéo publiée par ledit utilisateur via sa chaîne YouTube et que vous pouvez voir sur ces lignes, nous pouvons observer les rues de Midgard d’un point de vue très différent de celui auquel le remake de Final Fantasy VII nous a habitués, avec plans aériens et les personnages bougent avec un curieux effet stop-motion.

Cloud, Tifa et certains des personnages principaux de l’histoire peuvent être vus comme des miniatures animées, appliquant également une série d’effets de flou qui contribuent à augmenter la profondeur des scènes et à donner au jeu un halo totalement différent de celui proposé avec le Remake. . . De nombreux fans aimeraient sûrement rejouer Final Fantasy VII Remake à travers les yeux de cette technologie curieuse et efficace.

Ne manquez pas notre analyse de Final Fantasy VII Remake, un titre pour lequel Square Enix développe déjà sa suite.

source | Flurdeh