Ils découvrent un bug qui permet de tuer plus facilement les boss Elden Ring

La communauté Elden Ring a trouvé quelques vulnérabilités après l’arrivée du patch 1.04. Born 2 Game, créateur de contenu sur YouTube, explique sur sa chaîne une méthode pour facilement tuer des boss. Nous vous expliquons comment cela fonctionne ci-dessous. Bien sûr, si vous ne voulez pas lire les révélations du jeu, nous vous recommandons de laisser les nouvelles ici.

Comment fonctionne le bug One Shot après le patch 1.04 d’Elden Ring ?

Born 2 Game explique que ce bug ne fonctionne que sur les boss finaux qui ont plus d’une barre de santé, comme le Géant du Feu ou Malenia elle-même, Sword of Miquella. Il consiste à infliger des dégâts de statut jusqu’à ce qu’ils coïncident avec le changement de phase. Lorsqu’ils réapparaissent sous leur nouvelle forme, ils mourront instantanément.

Vous pouvez appliquer des dégâts de statut de différentes manières. Certaines armes appliquent le Saignement, le Gel, la Pourriture ou le Poison. L’application de saignement est la plus difficile, nous en recommandons donc certaines qui durent dans le temps, comme le poison du Poison Fang ou le gel de la Frostbark Hatchet. Nous vous recommandons d’utiliser notre guide pour connaître les meilleures armes.

Ce n’est pas le seul bug que le patch 1.04 a introduit. À l’heure actuelle, le Sacroderm Duo, l’un des pics de difficulté du jeu, meurt instantanément lorsqu’il termine avec un seul des deux. Il faut espérer que From Software prendra des mesures à ce sujet. Un correctif dans les prochaines heures ou jours est plus qu’assuré.

La mise à jour 1.04 a été publiée le 19 avril et a introduit des changements majeurs dans l’expérience. En plus des ajustements de la puissance des armes les plus utilisées, ils ont ajouté de nouvelles missions pour Patches, l’un des PNJ, et la possibilité de désactiver la rotation automatique de la caméra. Lisez les changements dans ce lien.

Source: jeu né 2