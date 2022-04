Obtenez un Dracovish gratuit pour Pokémon Sword and Shield avec ce code

Pokémon célèbre le Championnat international d’Europe 2022 entre le 22 et le 24 avril. Cette édition est encore plus spéciale, puisqu’elle marque le retour du tournoi en face-à-face après deux ans d’annulations dues à la pandémie. The Pokémon Company célèbre en offrant gratuitement un Pokémon très spécial aux dresseurs de Pokémon Épée et Bouclier.

Comment obtenir le Pokémon gratuit du Championnat International d’Europe

Dans Pokémon Espagne et Bouclier, ouvrez le menu et sélectionnez l’option Cadeau mystère

Sélectionnez l’option d’obtention par code ou mot de passe

Démarrer la connexion Internet

Une fois le menu déroulant ouvert, entrez le code suivant en majuscules : EU1C2022G1FT

Sélectionnez le cadeau draconien de Marco. Vous verrez la transition de l’obtention du cadeau. Le code sera disponible lors de la célébration de l’événement.

Branchez-vous sur le #PokemonVG diffuse ce week-end pendant les Championnats Internationaux d’Europe 2022 pour échanger un code unique ! Les joueurs recevront @marc0fier0de Dracovish, qu’il a utilisé pour remporter les Championnats Internationaux Pokémon Océanie 2020. pic.twitter.com/VvWgrAqLOh – Jouez à Pokémon (@playpokemon) 20 avril 2022

Comment est le Dracovish gratuit pour Pokemon Sword and Shield?

Le Pokémon que la société offre est le Dracovish que Marco Silva a utilisé lors du Championnat international d’Océanie 2020. Nous parlons d’un Pokémon de type eau/dragon qui a un niveau de base de 50. Il est accompagné de l’article Écharpe électorale, ce qui augmente la vitesse au prix de pouvoir effectuer un seul mouvement.

Il est livré avec les capacités Gullmouth (eau), Avalanche (roche), Shred (sombre) et Dragon Charge (dragon). Il est livré avec le ruban Tournament Champion, pour avoir réussi l’exploit avec Marco.

Ensuite, nous vous laissons avec ses statistiques détaillées.

PS : 166

Attaque : 156

Défense : 120

Vitesse : 95

Défense spéciale : 132

Attaque Spéciale : 81

Capacité : Mâchoire forte

N’oubliez pas qu’une fois que vous l’aurez échangé, il ira directement dans vos boîtiers PC. Vous devrez l’ajouter à votre groupe à partir de là si vous souhaitez commencer à vous entraîner avec.

Vous pourrez suivre les Championnats Internationaux Pokémon Europe 2022 tout au long de ce week-end. La programmation du samedi 23 avril débutera à 09h00 (CEST), avec une couverture des épisodes en cours et des derniers jeux de Pokkén Torunament DX et Pokémon GO. Le dimanche commencera à 10h00 (CEST)

Source : CNET