Ford Adapta et Fundación ONCE présentent le premier simulateur de course avec un volant adapté

Les jeux vidéo sont-ils accessibles à tous les publics ? Cette question est devenue l’une des principales missions de l’industrie. Ces dernières années, il y a eu une prise de conscience accrue de l’offre de jeux vidéo à un public ayant des besoins spéciaux. Microsoft s’est depuis longtemps engagé dans l’accessibilité et des titres comme Ratchet & Clank : A Dimension Apart ont été impliqués dans l’offre de diverses fonctionnalités. Aujourd’hui, Ford Adapta et la Fondation ONCE ont présenté le simulateur Ford Adapta de l’équipe Fordzilla, le premier simulateur de simulation de course créé et adapté aux besoins des conducteurs réels et virtuels handicapés et à mobilité réduite, au hub Por Talento Digital à Madrid.

Lors du dernier Gamergy, nous avons assisté à la présentation de P1, la voiture de compétition virtuelle pour la compétition de jeux vidéo. Aujourd’hui, nous décrivons comment Ford apporte le sim-racing aux personnes handicapées et nous parlons au joueur de tennis Cisco García, ambassadeur de cette initiative.

Sim-racing, une expérience hyper réaliste

Cisco García est l’un des meilleurs joueurs professionnels de tennis en fauteuil roulant, finaliste individuel en Espagne et finaliste mondial par équipe, récompensé par les New York Summit Awards pour sa résilience ambitieuse. Cet athlète a subi une blessure à la moelle épinière lors d’un accident de planche à neige, mais a toujours poursuivi de nouvelles aventures passionnantes et s’est battu pour l’accessibilité dans le sport. Il n’est pas surprenant que Ford Adapta et la Fundación Once l’aient choisi comme ambassadeur d’une initiative qui vise à amener le sim-racing à tous les publics.

Cisco Garcia est un adepte des simulateurs de conduite. « Je l’ai vu et j’ai dit : ‘c’est cool, voyons s’ils font quelque chose avec des gens assis sur des chaises !’ C’est juste qu’avant tout était dans les pieds, mais ce qu’ils ont fait chez Ford Adapta, c’est de tout mettre sur le volant : vous changez de vitesse à partir de là, vous accélérez et freinez. Il a un gilet qui vous fait vibrer comme si vous étiez à l’intérieur de la voiture et ils vous mettent des casques là où le son est brutal. On a l’impression d’être à l’intérieur d’une voiture de course. » Cisco fait l’éloge de l’état actuel de la simulation de course, la qualifiant de « parfaite ».

À quoi ressemble la Ford Adapta ?

Le simulateur Team Fordzilla Ford Adapta a été développé par la société spécialisée Hi-Speed ​​​​Simulators, avec les conseils de Ford Adapta, Team Fordzilla et la Fondation ONCE. Le résultat est un matériel qui permet aux personnes à mobilité réduite de vivre une expérience de simulation de course exactement comme celle d’une voiture à pédales, permettant à ses utilisateurs de jouer et de concourir. Ce simulateur est compatible avec toutes les consoles, ordinateurs et jeux vidéo, il dispose d’un logiciel adapté avec mode mobilité réduite et il est disponible avec un système de réalité virtuelle avec jusqu’à 3 moniteurs de jeu 4k. Parmi ses principales caractéristiques, en plus de celles commentées par Cisco García, on retrouve les suivantes :

Volant MBH avec palettes de jante adaptatives pour contrôler l’accélérateur et le frein.

Servobases avec technologie Direct Drive.

Sans fil, avec des systèmes pour un changement facile des bagues.

Cames adaptatives avec fonctions configurables.

Systèmes de vibrations haptiques pour le torse du corps.

Systèmes de mouvement haute fidélité.

Changement de vitesse séquentiel.

Le simulateur sera disponible à l’achat via www.teamfordzilla.com et www.fordadapta.com et via le réseau de concessionnaires Ford et pourra être expédié dans toute l’Europe. De même, il propose une session de test au public pour évaluer comment le véhicule peut être adapté à ses besoins.

L’accessibilité, un engagement au-delà de l’image de l’entreprise

Cisco Garcia apprécie la façon dont Ford Adapta s’engage honnêtement en matière d’accessibilité. « Il y a des sites qui pointent vers l’accessibilité, mais on remarque immédiatement qu’ils le font pour bien paraître, mais sans réelle intention. » L’exemple donné par Cisco est le nombre de bâtiments qui ont une rampe à l’entrée, mais finissent par avoir une pente très raide pour toute personne en fauteuil roulant, ou qui n’ont toujours pas d’ascenseur à l’intérieur. Chez Ford Adapta, ils ont eu ses conseils et grâce à la Fundación ONCE, ils ont réussi à créer une expérience de conduite pour les personnes ayant des besoins différents. « C’est fou comme ils se sont occupés de tout », souligne le tennisman. « Même la façon dont le siège auto tourne et sort pour que vous puissiez vous asseoir à l’expérience elle-même. » Cisco García commente également avec humour à quel point il a trouvé la conduite difficile, malgré la présentation d’un défi de jeu vidéo stimulant. « Il y a des gamins sans permis que j’ai vus et ils manient très bien le véhicule virtuel, mais je suis sorti dans les virages ! ».

Cisco Garcia explique comment sa passion pour les jeux vidéo a grandi ces dernières années et se souvient avec émotion de ses matchs de la FIFA. Actuellement, en raison de sa vie professionnelle, il a à peine le temps de s’y consacrer, bien qu’il soit très fasciné par le genre de simulation de course. « Je ne savais pas que cela pouvait être si loin. » Le joueur de tennis souhaite revenir aux jeux vidéo pour voir les avancées de l’accessibilité dans ce domaine. Après tout, le fait que le média soit devenu encore plus populaire au cours des dernières décennies signifie que de nouvelles façons de l’adapter à tous les acteurs sont envisagées.